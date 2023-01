PESONA Raline Shah nyaris tak pernah gagal membuat mata yang melihatnya terpana. Kecantikan Raline seperti memiliki daya pikat tersendiri, terutama bagi kalangan pria.

Baru-baru ini Raline Shah mengunggah potret momen dirinya merayakan Tahun Baru Imlek di Bali. Ia mengenakan dress bergambarkan pemandangan nan indah permai.

Â

Baju Cheongsam itu elegan membalut tubuhnya yang ramping. Detail balon di bagian lengan, dan belahan gaun di sisi samping tubuhnya, membuat penampilan wanita 37 tahun ini semakin prima.

Gaya rambut yang dikenakan Raline juga mencuri perhatian. Straight bangs dan potongan layer medium length membuat wajahnya tampak cute. Tak sedikit netizen yang menyebutkan Raline mirip Lisa BLACKPINK.

Â

Belum lagi ekspresinya yang menutup mata, membuat wanita bernama lengkap Raline Rahmat Shah semakin menawan. Sebuah amplop angpao ia pegang di tangannya. Isinya berapa ya? Jadi penasaran!

Baca Juga: Yuk Cari Tahu, Kenapa Internet WiFi Lebih Efisien Dibandingkan Mobile Tethering

Follow Berita Okezone di Google News

Tentu saja, netizen ramai-ramai berkomentar tentang penampilan Raline yang menggemaskan itu.

"Ahh so cute with bangs," tutur @michellep**.

"Jadi mirip Lisa blackpink," kata @kanjeng**.

"Ya ampun kak Raline poninya itu lhoo bikin gemesh," ujar @puspa**.

"Love your hair like this," puji @idarhijnsb***.

"Ling ling," canda @ehk***.