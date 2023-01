Jakarta– Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada hari Minggu, 22 Januari 2023, PT Sasa Inti mengundang Ikatan Koko Cici Indonesia untuk bersama-sama mengikuti Fun Cooking Class dengan tema masakan khas Imlek yang dilanjutkan dengan berkeliling melihat-lihat kegiatan di kantor Sasa Jakarta.

Acara Fun Cooking Class dibuka langsung oleh Cici Ellen Theodora, Ketua Umum Ikatan Koko Cici Indonesia disertai salam khas dari Koko Cici yang hadir.

Bersama dengan Chef Kongs dan Chef Igo, Koko Cici Indonesia 2022 yakni Koko Alfincent dan Cici Thania bersama dengan 8 perwakilan Koko Cici dari berbagai provinsi di Indonesia terjun langsung membuat masakan khas Imlek, diantaranya Salad Yu Sheng, Angsio Teripang, Steam Kerapu, dan Wonton Keberuntungan.

Setelah makan siang Bersama, Koko Cici berkeliling kantor Sasa Jakarta dalam kegiatan Office Tour yang di damping oleh Regina Karlina, Manager- People & Culture PT Sasa Inti. Acara tour diawali dengan antusiasme Koko Cici yang ikut serta dalam campaign The Crazy Kind dengan membagikan pesan kebaikan di Wall of Kindness yang telah disediakan.

Acara dilanjutkan dengan berkeliling melihat budaya kerja Sasa secara langsung, menyapa karyawan Sasa yang sedang bekerja, mencoba keseruan wellness area dan tidak lupa foto bersama Rudolf Tjandra, CEO PT Sasa Inti dan Ita F. Wardojo, CHRO- Food Cluster.

Sasa sangat senang menerima kunjungan dari Ikatan Koko Cici Indonesia dan berharap kerja sama antara Sasa dan Ikoci dapat terus terjalin.

Kegiatan PT Sasa Inti lainnya juga dapat diikuti melalui media sosial perusahaan di LinkedIn PT Sasa Inti, Instagram @life.at.sasa dan Tiktok @lifeatsasa dan informasi Ikatan Koko Cici Indonesia dapat diikuti di Instagram @ikoci.id.

