ATLET Voli cantik Candelaria Herrera merupakan salah satu middle blocker yang diandalkan oleh Timnas Argentina. Dia pun memiliki sederet prestasi yang cukup membanggakan.

Beberapa prestasinya seperti 2017 MEAC Rookie of the Year, four-time MEAC Rookie of the Week, AVCA All-Midwest Region Honorable Mention (2020), Olympian pada 2020 bersama Argentina. Selain itu, dia pun memiliki prestasi di klubnya bermain.

Terlepas dari prestasinya di lapangan yang cemerlang, penampilan perempuan satu ini pun tidak kalah mencuri perhatian, dengan tubuh jangkungnya 1,82 meter. Dilansir dari akun Instagram @candeherrera2, berikut penampilan cantik dari Candelaria Herrera.

Selfie Cantik

Candelaria nampak cantik dalam selfie kali ini, makeup flawless pun semakin mempertegas pesona dari perempuan satu ini. Memakai baju lengan pendek, Candelaria nampak menghiasi lehernya dengan liontin biru muda.

Duduk di Batu

Kali ini Candelaria nampak tengah menikmati waktu sengganggnya. Dia pun memilih untuk berlibur ke sebuah pantai. Di situ dia berfoto di atas sebuah batu.

Penampilan Candelaria nampak manis dengan hot pants dan tanktop putih. Dipadukan dengan tas kecil yang dia selempangkan membuat penampilannya makin ciamik. Candelaria pun nampak tersenyum ke arah kamera,

Swimsuit Biru Dalam foto kali ini Candelaria nampak berfoto dengan latar belakang bukit. Nampaknya dia tengah berjemur, terlihat dari warna kulitnya yang sudah mulai kecokelatan. Kali ini, Candelaria tampil menggunakan swimsuit biru dengan aksen tali di bagian dada. Dia mempermanis penampilan dengan rambut curly, disempurnakan dengan kacamata hitam untuk melindungi matanya dari sinar matahari. Liburan di Paris Candelaria kali ini nampak tengah pergi ke Paris. Dia pun memilih berfoto dengan tempat paling ikonik di kota tersebut, Menara Eifel. Nampaknya, Candelaria bepergian di musim dingin, hal ini terlihat dengan penampilannya menggunakan jaket musim dingin berwarna putih. Perempuan ini pun memilih t-shirt berwarna abu-abu dengan bawahan celana ketat cokelat, nampak memperlihat lekuk tubuhnya. Bikin Two Piece Kali ini, Candelaria nampil seksi menggunakan bikini two piece biru putih dengan aksen bunga. Dia pun nampak bermain pasir sambil memperlihatkan pesona tubuhnya yang eksotis dan perut ratanya. Pakaian Voli Tidak lengkap nampaknya jika tidak melihat Candelaria Herrera berfoto dengan seragamnya. Kali ini, dia menggunakan seragam voli lengan panjang berwarna merah maroon. Ditambah celana pendek, membuat penampilannya terlihat keren.