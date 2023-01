PENAMPILAN Sophia Latjuba memang tak lepas dari sorotan publik. Sebab meski sudah menginjak usia lebih dari setengah abad, penampilannya masih terlihat awet muda bak ABG.

Seperti pada unggahan terbarunya, ibu dua anak itu mengunggah foto terbarunya memakai swimsuit hitam dengan model bagian bahu terbuka. Penampilannya itu dipadu padankan dengan high boots warna senada.

Dia juga menambahkan aksesori kalung emas putih yang menambah kesan elegan pada penampilannya. Sementara itu, tampilan wajahnya memakai makeup bold di area mata dan lipstik nude.

Mantan kekasih Ariel NOAH itu terlihat berpose dengan tangan menopang kepalanya dan tatapan tanpa melihat kamera. Tak lupa dia tersenyum lebar.

Postingannya ini tentu mendapat banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang terkesima dengan penampilan wanita blasteran Jerman itu. Bahkan Netizen mengira usia Sophia Latjuba ini seperti masih 25 tahun.

"Gimana konsepnya bisa seawet dan secantik ini di usia 52 tahun," kata novxxx.

"52 tahun seperti 25 tahun," kata ariexxx.

"Cantik banget kaka nih, kacau banget, umurnya berhenti di 20 tahun kayaknya," kata aulxxx.

"52 tahun yang seperti 20-an tahun," ucap d.i.txxx.

"Mama you look younger than me. And I’m only 21," kata keexxx.

