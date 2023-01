35 model rambut pria 2023 memang memiliki banyak model. Beberapa style ini makin membuat para lelaki menjadi tampan dan keren. Bahkan bisa mudah mendapatkan gadis hanya dengan modelnya.

Saat ini Ragam potongan rambut pria modern cenderung tak terhingga. Mereka datang dalam berbagai bentuk, panjang, dan gaya sehingga setiap orang pasti akan menemukan tampilan rambut yang sesuai dengan selera

Berikut ini beberapa model rambut pria yang bisa dijadikan inspirasi gaya terbaru di 2023 dilansir Menshaircut:

1. Crew Cut Fade Mens Hair

Selalu menjadi pilihan yang mencolok dan klasik, potongan cepak adalah potongan gaya pria yang dapat dibiarkan sepanjang atau sependek yang Anda suka. Gaya sederhana ini terkadang menarik bagi kaum hawa

Baca Juga: Aksi Nyata 50 Tahun Hidupkan Inspirasi, Indomie Fasilitasi Perbaikan Sekolah untuk Negeri

Follow Berita Okezone di Google News

2. Messy Textured Crop Style

Model rambut satu ini cocok untuk pria berambut panjang yang lempeng dan ingin membuat jadi messy. Agar mendapat kesan bervolume bisa menggunakan efek gelombang atau wavy.

3. Messy French Crop Style

Model rambut messy juga bisa dengan gaya french crop yakni penambahan layer di sisi poni rambut dengan panjang yang bervariasi. Gaya ini akan menampilkan kesan messy dengan alami saat dirapikan.

4. Hair Style

Bagi yang berambut ikal dapat dipotong dengan gaya tousled hair. Caranya potong tipis kedua segi rambut dan diamkan sisi atasnya pada kondisi panjang.

5. Crew Cut Style

Bagi yang suka potongan super pendek model ini cocok dijadikan plihan. Hampir serupa seperti mode buzz cut, crew cut memiliki panjang rambut di sisi atas yang lebih panjang.

6. High Top Fade Style

Model rambut pria satu ini kerap disejajarkan dengan potongan undercut. Kendati begitu, keduanya berbeda sebab model ini mempunyai skema bergradasi yang menunjukkan peralihan dari rambut penuh di sisi atas hingga nyaris plontos demikian turun ke sisi bawah.

7. Front Puff Style

Model rambut pria yang satu ini kombinasi di antara model alat bangs (berponi) dan voluminous pompadour. Potongan ini memberi kesan messy di sisi depan rambut.

8. Quiff Style

Buat yang ingin kelihatan lebih manly, model rambut pria ini dapat sempurnakan pemilik paras oval. Tak hanya itu, model quiff juga terkenal simpel saat merapikannya.

9.Bro Flow Style

Model rambut bro flow dapat menjadi alternatif bagi pemilik rambut panjang sebahu. Beberapa artis Hollywood menggunakan gaya rambut ini, seperti Keanu Reeves, Bradley Cooper, Gerard Butler, dan Adam Driver.

10. Comb Over Style

Comb over menjadi alternatif gaya rambut pria paling favorit 2023. Model rambut pria ini dirasakan dapat membikin penampakan jadi lebih rapi dan profesional.

11. Man Bun Style

Bagi yang bosan dengan model rambut pria pendek dan ingin mengubahnya menjadi lebih out of the box, man bun dapat menjadi alternatif. Cara merapikannya pun mudah dengan membuat ikat kuda, lalu lilitkan rambut sampai membuat cepol.

13. Afro Fade Style

Model rambut pria 2023 ini memiliki efek gradasi dari tebal sampai tipis yang keren. Model afro fade hanya membutuhkan potong segi samping kanan dan kiri sisi rambut dan menjaga panjang rambut sisi tengah.

14. Soft Side Parting Style

Model rambut pria ini terkenal dengan sisi samping panjangnya lebih tipis dibanding dengan sisi atas dan belakang. Untuk mendapatkan kesan rapi cukup menyisir belakang atau samping.

15. Short and Spiky Style

ModeL rambut pria ini memiliki sisi atas yang dibentuk meruncing berdiri. Gaya rambut yang tipis di sisi sebelahnya memberikan kesan-kesan level di wajah. Meski terkesan berantakan, tapi untuk membuat lebih mudah pengaturan rambut, dapat menggunakan hair spray, pomade, atau gel.

16. Model Rambut Pendek Berponi

Buat pria dengan wajah oval, cobalah aplikasikan model rambut pria poni ini. Model rambut pria ini memberikan kesan manis dan dapat membuat beberapa wanita klepek-klepek.

17. Top Knot Style

Model rambut pria 2023 ini merujuk pada warga tradisional Jepang. Model ini membuat rambut sisi kanan, kiri serta belakang tipis habis sampai plontos namun sisi atas didiamkan panjang supaya dapat dikuncir.

18. Bowl Cut Style

Model bowl cut atau rambut mangkok dulu dibenci beberapa orang lantaran memberikan kesan-kesan cupu atau kekanakan. Namun, model rambut pria Korea yang satu ini, kini menjadi tren gaya rambut cowok 2023 ini.

19. Pompadour Style

Pompadour termasuk model rambut iconic dan timeless. Bagaimana tidak, dari tahun ke tahun, gaya rambut ini memang sudah digemari banyak cowok.

20. Undercut Style

Model undercut memberikan kesan simple dan pas untuk semua acara, baik sah atau semi resmi. Model ini memiliki karakter potongan tipis di sisi kanan dan kiri sampai ke belakang.

21. Buzz Cut Style

Model rambut pria pendek tipe buzz cut ini memiliki ciri-ciri rambut tipis. Umumnya, model ini dipilih oleh beberapa anggota militer, sebab gaya yang sesuai wujud paras dan kepala ini akan membuat pergerakan jadi nyaman.

22. Curtains Style

Model rambut pria 2023 berikutnya curtains yang sudah menjadi tren pada tahun 1990-an. Dalam perkembangan zaman, model ini dapat diubah melalui cara menambah twist agar lebih keren dan menambah pomade supaya rambut berkesan wet look.

23. Brush on Top Style

Brushed on top yang sempat tren di tahun 2018, kembali menjadi tren gaya rambut cowok 2023 ini. Model rambut ini mempunyai ketebalan di rambut sisi samping kanan dan kiri, belakang dan atas. Sementara bagian atas, dapat diberi pomade agar rambut lebih tegak dan bertahan lama.

24. Taper Fade Style

Sepintas, model ini betul-betul seperti potongan undercut. Namun Taper Fade menampakkan gradasi di segi kanan dan kiri kepala dengan bagian bawah dicukur pendek dan memanjang perlahan-lahan di sisi atas.

25. French Crop Style

Umumnya, poni di mode French crop dipotong sekitaran 1,5 cm di atas alis supaya tampak pendek. Namun, jika ingin menjaga panjangnya, bisa diberi soft layer di ujung poni rambut untuk membikin kesan-kesan messy.

26. Caesar Fade Style

Model rambut pria caesar fade mempunyai ciri sisi samping dan belakang yang paling tipis, dan di sisi atas rambut didiamkan sedikit panjang. Model ini dibuat dengan sisi atas panjang dan kian tipis sampai lenyap di sisi bawah.

27. Slicked Back Undercut Style

Model rambut pria 2023 selanjutnya yaitu Slicked Back Undercut. Model ini dapat membuat performa tampak klimis karena sisi rambut yang masih banyak bisa disisir ke belakang.

28. Disconnected Undercut Style

Disconnect undercut adalah tipe model potongan undercut yang termasuk tak simpel. Memiliki hasil akhir yang bagus, tentunya penata rambutmu harus serius teruji.

29. Line Up Haircut Style

Line up haircut adalah model rambut pria dengan potongan pendek yang paling sederhana. Model rambut pendek yang identik dengan Zayn Malik ini juga dapat sekali dicontoh pria.

30. Layered Undercut Style

Layered undercut ini akan memberikan kesan potongan bervolume. Ada ragam variasi terkait berapa besar layer yang dipotong.

31. Puffy Undercut Style

Puffy undercut mempunyai ciri sisi atas yang disisir menggembung hingga membuat sebuah jambul. Rambut yang disisir menuju atas diambil dari rambut sisi tengah yang sedikit panjang.

32. Front Fringe Style

Model rambut front fringe pas sekali buat yang menyukai dengan model gaya rambut wajar tanpa menggunakan pomade atau produk rambut yang lain. Model rambut ini pun pas sekali buat yang ingin tampil retro.

33. Paquito Style

Model rambut paquito mempunyai potongan cepak 1-2 cm dengan potongan disconnected di pelipis, yang seakan memisahkan rambut sisi atas dan bawah. Penipisannya dapat menggunakan teknik cukuran taper (panjangnya sama) atau fade (ada gradasi sebagaimana pada atas).

34. Comma Hair Style

Model rambut pria yang satu menjadi unggulan beberapa idol di beberapa tahun terdahulu. Comma hair paling cocok untuk rambut panjang dengan wujud poninya harus meliuk, seperti tandanya koma.

35. Edgar Cut Style

Edgar cut adalah potongan rambut jigrak yang berasal dari Meksiko. Ciri potongan rambut ini nyaris serupa dengan french crop, sisi samping yang paling tipis dan sisi atas rambut yang dibiarkan tebal dengan sentuhan poni depan pendek di atas alis.

Itulah 35 model rambut pria 2023 yang bisa dijadikan inspirasi gaya rambut.