PRESENTER cantik Maria Vania rasanya tak pernah gagal mencuri perhatian para kaum Adam. Maria Vania seperti memiliki daya pikat tersendiri bagi kalangan pria.

Maria Vania memiliki paras cantik yang rasanya membuat pria manapun mudah jatuh hati kepadanya. Selain itu, Maria Vania juga memiliki body goals idaman yang kerap membuat orang terpana.

Perempuan yang akrab disapa Vania itu tentu tak begitu saja memiliki body goals. Vania rajin berolahraga di sela-sela rutinitasnya, seperti yang terlihat dari unggahan Instagram pribadinya.

Maria Vania menjaga kebugaran dengan workout hingga berenang di Jumat sore, (27/1/2023). Yuk intip penampilan Maria Vania yang dirangkum Okezone dari Instagram story-nya.

Selfie usai workout





Pertama ada potret Maria Vania berfoto selfie di pinggir kolam renang usai workout. Dia tampil sporty dengan mengenakan bra sport hijau dan sarung tangan olahraga hitam. Tampak wajahnya begitu lelah, namun tetap cantik.

"Workout got me tired but it was satisfying," tulis Vania disertai emoticon keringat.

Duduk santai di tepi kolam





Selanjutnya Vania memamerkan kaki jenjang dengan tato bunga di paha kirinya. Presenter berusia 31 tahun tersebut tampak menikmati waktu santai usai workout.

Duduk di tepi kolam, Vania tampak bersiap berenang untuk membuat rileks otot-ototnya yang tegang usai workout. "Swimming immediately after workout really helps to relax the muscles," ujarnya.

Akhirnya berenang





Nah kali ini Maria Vania berenang dan telah mengganti outfit bra sport-nya. Vania tampak mencoba gaya meluncur dari tepi kolam renang sampai ke tengah.

Pamer gaya punggung

Kalau yang satu ini, Vania mencoba remang dengan gaya punggung. Posisinya telentang dengan tubuh menghadap ke langit sembari menggerakkan kedua tangan dan kaki. Awas, jangan gagal fokus melihat penampilan Vania ya! Friday happy

Terakhir, Vania membagikan potret cantiknya berpose di tepi kolam renang. Soal outfitnya, Maria Vania mengenakan bikini ruffle berwarna putih. Bikini tersebut memiliki model off shoulder yang membuat baju hingga area dada Vania terekspos. Penampilan Vania pun tak sekadar cantik, tetapi juga seksi. Sementara itu, Vania sendiri tampak happy usai workout dan berenang. "Gym workout & swimming done! It feels goooooodddgooooooddd!, " ungkap Vania.