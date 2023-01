BEBERAPA hari lalu Erina Gudono dan Kaesang Pangarep menyambangi kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kedatangan pengantin baru ini diduga urusan kerjaan.

Di momen tersebut, Erina Gudono menyempatkan waktu bermain bareng Cipung alias Rayyanza Malik Ahmad. Lewat foto-foto, tampak Erina bisa dengan cepat 'akrab' dengan anak kecil.

Hal ini membuat netizen mendoakan supaya Erina segera diberi momongan. Netizen menilai, Erina sudah siap menjadi seorang ibu.

"Semoga cepat punya baby ya Mbak Er," ungkap @nadia********.

"Sepertinya gak lama lagi Mbak Erna akan punya baby or now she is....," tulis @banyubiru****.

"Semoga cepat diberi dedek," komen @laa.ella*****.

"Calon ibu. Mbak Erina semoga cepat dikasih momongan. Aamiin," doa @nengpesek****.

Biar Anda makin sayang dengan Erina Gudono, di bawah ini 3 foto momen Erina main dengan Cipung. Dijamin gemesin banget!

1. Foto lengkap bareng-bareng





Di foto pertama, Erina memilih foto bareng dengan suami dan pasangan Raffi-Gigi. Di samping Erina ada Cipung tengah digendong mamanya. Senyum Erina kelewat manis gak sih?

2. Mangku Cipung





Foto berikutnya memperlihatkan Erina memangku Cipung. Senyum Erina benar-benar memabukkan. Di sisi lain, Cipung tampak anteng di pangkuan mantu Presiden itu. Cipung terlihat menggemaskan dengan baju kodok hijau seperti itu, ya.

Baca Juga: Aksi Nyata 50 Tahun Hidupkan Inspirasi, Indomie Fasilitasi Perbaikan Sekolah untuk Negeri

Follow Berita Okezone di Google News

(hel)