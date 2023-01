SEDERET publik figur Tanah Air tampaknya masih banyak yang penasaran untuk merasakan bagaimana bekerja sebagai pelayan di restoran Karen's Diner Jakarta.

Terbaru, Livy Renata tampak tak ingin ketinggalan cosplay jadi pelayan restoran yang memiliki konsep pelayanan yang tidak ramah itu.

Berikut beberapa potret Livy Renata saat menjelma menjadi pelayan Karen’s Diner, yang baru-baru ini diposting di akun Instagramnya, @livyrenata, Minggu (29/1/2023).

1. Pakai seragam Karen’s Diner





Livy Renata tampak total untuk bisa tampil menjadi sosok pelayan Karen’s Diner. Ia tampak mengenakan kaos putih ketat yang dipadukan dengan rok yang ditutupi apron merah motif polkadot, lengkap dengan dasi merah polkadot. Meski begitu, ia masih tampak tak bisa menutupi tampangnya yang terkenal polos.

2. Bahas mantan





Livy juga tampak membagikan sebuah potret close up yang sedikit blur saat ia menutup kepalanya dengan topi kertas yang bertuliskan, “ I AM THE CRAZY EX (Aku adalah mantan yang gila)”. Ceritanya kangen mantan pacar nih?

3. Adu tampang jutek





Dalam potret berikut, Livy tampak berfoto berdua dengan salah satu temannya yang juga tampak mengenakan kostum pelayan Karen’s Diner. Mereka tampak saling melempar ekspresi jutek. Siapa ya yang menang?

Baca Juga: Aksi Nyata 50 Tahun Hidupkan Inspirasi, Indomie Fasilitasi Perbaikan Sekolah untuk Negeri

Follow Berita Okezone di Google News

4. Tampang polos berubah jutek!

Dalam potret berikut, Livy tampak berhasil melempar ekspresi juteknya. Image polosnya pun tampak hilang seketika. Ia tampak mengarahkan pandangannya dengan tajam ke arah kamera. Duh, tatapannya mautnya bikin takut nggak nih? Netizen rela dimaki Penampilan Livy Renata yang mencoba tampil sebagai pelayan Karen’s Diner ini pun banjir reaksi dari nitizen di kolom komentar. Banyak dari mereka yang justru rela dimarahi dan dimaki jika pelayannya seperti Livy. “Kalo kaya ginimah di marahin sampe digebukin juga akuma gapapa,” ujar @ssa***** “Dari muka si dah menunjukkan cici cici yg jutek dan galak,” ujar @dou***** “Gw rela dimarahin,” ujar @mha****** “Siap dimakii yuu,” ujar @adi****** “Diomelin apa aja siap kok,” ujar @jew******