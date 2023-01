GAYA penampilan Doja Cat di gelaran pekan mode Paris Fashion Week baru-baru ini sukses mencuri perhatian publik dan media.

Bukan hanya outfit yang ia kenakan di tubuhnya, namun juga beserta aksesori yang melengkapi penampilannya. Contohnya termasuk tas botol minuman yang ia jinjing. Hadir di pagelaran busana rumah mode Valentino Haute Couture, Doja Cat tampil dengan gaya outfit serba hitam.

Pelantun hits Kiss Me More dan Say So tersebut mengenakan padu-padan top bra dengan trench coat panjang warna hitam dan rok mini yang juga berwarna hitam, yang dilengkapi dengan wig dramatis hitam lurus panjang dengan gaya poni ala Bettie Page.

Namun yang menarik perhatian adalah purse, tas kecil yang Doja jinjing. Tas putih berbentuk tangan berbungkus sarung tangan lengkap dengan jari-jari super panjang dengan kuku bak taring tajam tersebut, adalah tas yang dibawa Doja untuk membawa botol minuman, tepatnya sebotol minuman tequila, Patrón El Alto seharga USD179 atau sekira Rp2,6juta.

(Foto: Jacob Webster)

Bukan sembarang tas botol minuman, tapi tas putih berbentuk jari tangan lengkap dengan kuku bercat emas dibuat mirip dengan manicure bergaya dramatis tersebut adalah hasil rancangan Chris Habana. Bertabur kurang lebih 1000 Swarovski kristal dan 3000 mutiara, tak heran dijual seharga USD20000 atau kurang lebih Rp299,4juta, dikutip dari Page Six, Minggu (29/1/2023). (Foto: Instagram @dojacat) Menariknya, Chris Habana merancang tas kecil itu dengan cetakan 3D printing agar sesuai dengan ukuran tangan Doja sendiri. Bisa dengan mudah dibawa-bawa sebagai dompet atau dipakai sebagai sarung tangan. Ide menjinjing tas botol minuman unik ini muncul dari stylist Doja sendiri, Brett Alan. “Doja sangat suka cocktail tequila, jadi idenya adalah bagaimana menunjukkan tas botol ini dengan level gaya adi busana tapi tetap menjadikannya aksesori selaras dengan Doja. Lalu saya menghubungi Chris Habana, memberitahu kalau menginginkan sesuatu yang terasa seperti keluar dari track gaya Paris untu couture,” jelas Brett dalam keterangan resminya.