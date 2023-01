SIAPA nih yang makanan favoritnya adalah pizza? Apa kamu tau dimana tempat makan pizza enak di Jakarta? plus dengan interior ruangannya yang kece dan instagramable.

Nah, untuk kamu yang ingin menikmati pizza enak dan tempatnya yang cantik. Bisa di intip 5 tempat makan pizza di bawah ini. Tak hanya enak untuk me time atau nongkrong bersama teman, atau gebetan, tetapi juga tempatnya sangat mendukung foto-foto Instagram mu.

1. One Eight Pizza

(Foto: Instagram/@One Eighth Pizza)

Tempat makan pizza yang pertama adalah One Eight Pizza. Salah satu hidden gem pizza yang ada di Blok M. Di sini ada 7 varian pizza seperti beef belly, Pepperoni, Yes Truffle, Quattro Formaggi, dan lainnya.

Tempatnya cukup asri, dan tentunya ada spot foto yang cantik dengan pemandangan MRT yang lalu lalang. One Eight Pizza terletak di Kalijaga, belakang M Bloc.

2. Pizza Dealer

(Foto: Instagram/@pizzza.dealer)

Pizza dealer memiliki konsep interior yang minimalis dan retro. Ukuran pizzanya serupa dengan pizza New York. Terdiri dari dua lantai, pizza dealer punya spot-spot foto kece yang cukup instagramable.

Selain menikmati pizza, kamu juga bisa memesan berbagai makanan seperti hotdog, burger, berbagai jenis makanan berat hingga minuman seperti kopi. Pizza dealer terletak di Jl.Nipah, No.2 Kec.Kebayoran Baru.

3. Selembar Pizza

(Foto: Instagram/@selembarpizza)

Nah, kalau tempat pizza yang satu ini sangat cocok untuk kaum-kaum introvert. Tempatnya cukup tersembunyi, bahkan sampai tidak ada petunjuk atau plangnya.

Untuk orang yang tak terlalu suka keramaian, selembar pizza ini adalah tempat terbaik kaum introvert untuk menikmati pizza. Tempatnya memang tak terlalu besar, tetapi cukup nyaman dengan fasilitas seperti Wi-Fi dan juga tempat chargers.

Tak hanya itu, yang paling mengejutkan adalah harga pizza per slice nya hanya Rp10.000 saja! Wah sangat ramah di kantong pelajar bukan. Lokasi Selembar Pizza ini ada di depan Binus Syahdan, Palmerah, Jakarta Barat.

4. Pizza Place (Foto: Instagram/@pizza__place) Selanjutnya ada di Pizza Place, Jl.Kemang Timur, No.998, Bangka Kec.Mampang Prapatan. Diklaim sebagai satu-satunya pizza ala New York yang ada di Jakarta, Pizza Place tak hanya menawarkan berbagai varian topping pizza tetapi juga tempatnya yang sangat Instagramable. Selain bisa menikmati pizza, mungkin sambil memilih pizza mana yang ingin dimakan kamu bisa dapatkan foto-foto aesthetic dengan konsep candid. Jika kamu bosan di dalam ruangan, cobalah untuk duduk di taman bagian depan, yang cukup asri. Pizza di tempat ini di jual per potong, jadi kamu bisa bebas mencoba berbagai pizza dengan topping yang beragam. 5. US Pizza (Foto: Instagram/@uspizzaid) Ada pizza anti mainstream yang viral di luar negeri, dan baru buka di Jakarta, US Pizza. Dekorasi tempatnya sangatlah unik dan tentunya Instagramable. Yaitu dengan konsep semi bioskop, dan sudah punya 90 outlet di luar negeri. Bahkan yang tak kalah menariknya, adalah menu-menu pizza yang unik. Salah satunya adalah Cheeseboat, yaitu pizza dengan perpaduan mozarella, cheddar, dan monterey jack cheese. Menu tersebut tentunya bakalan jadi favorit para pecinta keju. US Pizza terletak di Rukan Crown Golf, Jl. Marina Raya, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.