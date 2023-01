RUMU Japanese Grill resmi buka, Senin (30/1/2023). Restoran bergaya Jepang ini menawarkan private dining ramah di kantong yang tak mungkin ditemukan di lokasi lain.

Konsep private dining ramah kantong menjadi salah satu identitas Rumu Japanese Grill agar dapat menjangkau banyak masyarakat, khususnya warga Jakarta Selatan yang ingin mendapat ruang eksklusif tapi dengan harga terjangkau.

"Konsep ini tergolong one of a kind dan belum ada yang menyamai di Indonesia. Itu kenapa konsep tersebut kami tawarkan di Rumu Japanese Grill," kata Andre Tanuwijaya selaku Co Founder Tasa Group, saat ditemui langsung MNC Portal, Senin (30/1).

Meski private dining, lanjut Andre, harga yang ditawarkan tidaklah mahal. "Untuk satu orang, mulai dari Rp200 ribuan sudah kenyang makan di sini," terangnya.

"Bahkan, pengguna kartu debit atau kredit BRI mendapatkan diskon 10%," tambah Dio Santoso, selaku Co Founder Tasa Group.

Andre menegaskan bahwa semua menu yang ditawarkan Rumu Japanese Grill halal. "Kami pastikan semua menu di sini halal, tidak ada kandungan babi di proses pembuatannya. Menu olahan babi pun tidak tersedia di sini," tambahnya.

Memangnya ada apa saja di Rumu Japanese Grill?

Dio Santoso mengatakan, menu yang disajikan sangat beragam. Namun, menu daging sapi kualitas terbaik menjadi unggulannya, seperti sirloin, karubi, mesuji, tongue, dan saikoro. "Tersedia juga aneka seafood antara lain ikan, udang, dan cumi-cumi," ungkap Dio.

Menariknya, dikatakan Vidi Aldiano selaku selebriti yang juga Investor Tasa Group, Rumu Japanese Grill menawarkan platter atau menu sharing yang bisa dimakan 4 sampai 5 orang.

"Ini uniknya dan kualitas menu yang sajikan dipastikan berkualitas. Kami jamin juga, untuk menu platter, semua akan kenyang," tambah Vidi.

Menu lain yang ada restoran ini adalah korean beef soup, tofu stew, miso soup, garlic fried rice, bibimbap, truffled claypot rice, yaki udon, serta creamy udon dengan japanese twist. Untuk sayurannya sendiri ada mushroom foil, vegetable pancake, maupun mixed vegetable platter. Jadi, dari segi menu, sangat beragam dan bervariasi sesuai dengan kesukaan Anda. Hal unik lainnya adalah karena ini konsepnya private dining, jadi eksklusivitas menjadi prioritas. Jadi, Rumu Japanese Grill ini cocok banget untuk acara keluarga, kumpul sahabat, ataupun arisan. "Ruang private di Rumu bisa banget jadi lokasi birthday party, kumpul keluarga, sahabat, arisan, bridal shower, atau baby shower. Intinya, privasi menjadi nomor satu di sini," tambah Kevin Sanjaya, Atlet Badminton sekaligus Komisaris Tasa Group. Rumu Japanese Grill sendiri punya 23 privates room berkapasitas 4 hingga 30 orang. Sepuluh di antaranya dilengkapi smart TV dan fasilitas karaoke. Arsitektur bangunan pun dibuat sangat tematik. Semua area dipermanis dengan aksen kayu, mempertegas konsep Jepang. Benar-benar tempat makan yang menawarkan pengalaman baru nan menyenangkan. Tertarik mampir ke sini? Rumu Japanese Grill berlokasi di Jalan Adityawarman Nomor 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.