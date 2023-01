PENYANYI cantik Titi DJ belum lama ini menjalani prosedur anti aging surgery di Korea Selatan. Perawatan yang dia lakukan ini demi memiliki tampilan yang lebih fresh dan awet muda.

Melalui unggahannya di Instagram, pelantun lagu Sang Dewi itu mengunggah foto terbarunya usai menjalani perawatan itu. Dia juga menuliskan keterangan mengenai alasan dirinya melakukan prosedur operasi plastik ini.

"Mengapa aku melakukan anti aging surgery? Aku to the point aja ya. Jawabannya adalah karena aku ingin kulit muka dan leherku kencang kembali, dengan begitu aku terlihat muda dan segar tanpa bantuan makeup tebal. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri, untuk kesenangan dan kepuasan diriku sendiri," tulis Titi DJ dalam keterangan foto yang MNC Portal kutip dari Instagram @ti2dj, Senin (30/1/2023).

"Sebenarnya aku sudah sangat ingin melakukannya pada umur 50 tahun, saat keriput-keriput sudah semakin banyak bermunculan di dahi, di antara alis, di area mata, di smiling line, dan di leher. Dan juga kantung mata," tambahnya.

Titi mengaku ketika melakukan prosedur ini, dia ingin memiliki tampilan wajah yang tetap cantik meski tidak memakai makeup. Sebab selama ini dia menutupi kerutan di wajah dengan memakai makeup.

"Beruntung pekerjaanku “mengharuskan” aku untuk tampil dengan makeup, yang selalu berhasil menutupi keriput-keriput tersebut. Tapi aku kan tidak bekerja setiap hari. Nah disaat tidak bekerja aku ingin mukaku bebas dari makeup. Hanya skincare saja. Dan saat-saat aku bare face itulah kembali terpajang keriput-keriput di muka aku," tuturnya.

"Karena walaupun aku sudah melakukan perawatan muka, tetap saja keriput itu muncul. Dari situlah aku memutuskan untuk melakukan anti aging surgery tersebut," sambungnya.

Pemilik nama lengkap Titi Dwi Jayati mengungkapkan perawatan yang dia lakukan ini tidak mengubah bentuk wajah, hanya saja membuat wajahnya e terlihat lebih muda.

"Muka aku tetap muka Titi DJ, tidak menjadi muka orang lain. It’s still my face, but younger version of me. Walaupun sekarang (3minggu) mukaku masih sedikit bengkak, belum sepenuhnya kempes. But I’m so happy with the result!," tutup Titi DJ.

Penasaran seperti apa penampilan terbaru Titi DJ usai Operasi? Berikut ulasannya.

1. Penampilannya manglingi





Potret terbaru Titi DJ usah melakukan anti aging surgery. Dia melakukan pemotretan untuk hasil prosedur tersebut. Sekilas, penampilan Titi DJ ini terlihat sangat manglingi yah?

2. Terlihat lebih awet muda





Perawatan yang dia lakukan ini memang bertujuan untuk membuat wajahnya terlihat awet muda. Mengingat usianya yang tidak muda lagi, dia ingin penampilannya di depan publik tetap prima. Dan hasilnya terbukti, wajahnya terlihat lebih kencang dan kerutan di wajahnya tidak terlihat.

3. Pakai makeup tebal di area mata

Ibu dari Stephanie Poetry ini juga melakukan pemotretan dengan Seoul Photographer. Di foto ini dia tampil memesona dengan coat hitam dan inner krem. Tampilan rambutnya digerai dan dia memakai makeup tebal di area mata. Cantik banget. 4. Mendapat pujian dari netizen

Penampilan Titi DJ tentu saja mendapat banyak komentar positif dari netizen dan juga sesama rekan artis. "Siapa sih ini? Kayak kenal? kata Ivan Gunawan. "Aooww makin muda dan makin cantiknya mbak Titi," kata Krisdayanti. "So beautiful Mami Titi sayang," kata omixxx.