SEBAGAI seorang selebriti, penampilan Nia Ramadhani kerap jadi sorotan. Gimana tidak, meski sudah memiliki tiga anak, pesinetron cantik itu memiliki bentuk tubuh ideal.

Rupanya rahasia Nia memiliki tubuh ideal adalah rutin olahraga. Melalui unggahannya di Instagram Nia sering membagikan kegiatannya berolahraga. Jenis olahraga yang dia tekuni pun beragam, mulai dari lari, gym, angkat beban, hingga golf.

Untuk mendapatkan bentuk tubuh seperti ini tentunya tidak dia dapatkan dengan mudah. Banyak proses yang harus dia lalui. Melalui unggahan terbarunya, istri dari Ardi Bakrie itu membagikan tips miliki body goals.

“Trust the process dan jangan mau cepat berhasil. Baby step is still,” tulis Nia dalam keterangan foto yang Okezone kutip dari Instagram @ramadhaniabakrie, Senin (30/1/2023).

Pada postingannya itu, Nia memamerkan tubuh idealnya. Dia memakai sport bra yang dipadu padankan dengan legging pendek warna ungu dan sneakers putih. Berpose dengan kedua tangannya memegang pinggang, perut rata Nia jadi sorotan.

Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen yang memuji penampilan pemain sinetron Bidadari itu.

“Sekarang semua kegiatannya positif dan jadinya body goals,” kata enixxx.

“Finally, body balik lagi segar,” kata tenxxx.

“Makin langsing aja kak Nia,” kata cakxxx.

"Gilaaa 🔥🔥🔥 Look at ur body! Healthy, Sexy, Stunning.. Truly an inspiration 🙌," ungkap @mila.mil***

"Bu Nia emng cantik ny paripurna," ujar @desty_mut***

"Body nya bikin iri," tutur @mrsgra***

(hel)