BEBERAPA waktu lalu Presiden Joko Widodo hadiri Perayaan Imlek Nasional 2023 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hadir juga di acara tersebut pengantin baru, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep.

Acara berlangsung sangat meriah dan warna merah mendominasi event tersebut. Dari banyak momen yang seru untuk dibahas, penampilan Erina Gudono yang cukup menyita perhatian. Bagaimana tidak, dia datang ke acara itu mengenakan kebaya cheongsam merah dengan cutting slim fit. Serasi di sampingnya, Kaesang mengenakan kemeja bergaya Tiongkok lengkap dengan kancing khasnya.

Kebaya cheongsam yang dipakai Erina Gudono di Perayaan Imlek Nasional 2023 ternyata rancangan desainer Anne Avantie. Bunda Anne juga membuat pakaian Kaesang, Jokowi, dan semua panitia acara tersebut.

Kalau bisa dijelaskan sedikit seperti apa kebaya cheongsam Erina Gudono, pakaian itu menonjolkan akulturasi yang sangat apik. Jadi, Bunda Anne terinspirasi dari cheongsam pada bagian atas, tapi kemudian dipadukan dengan kain batik di bagian bawah.

Erina saat mengenakan pakaian itu tampak sangat anggun dan cantik. Aksen tali pita di pinggang mempermanis tampilannya. Riasan wajah dibuat senatural mungkin dengan rambut bergaya konde modern. So pretty!

Dengan mesra, Erina menggandeng sang suami, Kaesang saat acara. Mereka terlihat serasi dengan motif busana batik yang sama.

"Perayaan Imlek Nasional 2023. Di acara kemarin kami lihat pertunjukan barongsai, musik daerah, dan pameran UMKM di Lapangan banteng yang meriah. May this year be filled with abundance of smiles, happiness, and prosperity," tulis Erina dalam foto unggahannya.

Apa kata netizen melihat kecantikan Erina Gudono dalam balutan cheongsam ?

"Suka ootdnya. Anggun banget," tulis @jen**.

"Ngeliat mba erina bawaannya tenang ya," kata @rm**.

"Ku melihat Mulan versi jawa," puji @rah**.

"Mba erina kalo dilihat. Masyaallah adem banget mukanya," ucap @off**.

"Cantik, Luwes," tutur @kho***.