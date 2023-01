CUPI Cupita bisa dibilang salah satu pedangdut yang kerap mencuri perhatian netizen. Terutama penampilan Cupi Cupita yang lekat dengan imej seksi.

Pedangdut yang kini disebut-sebut telah menyandang status janda tersebut memang memiliki paras cantik, siapapun akan mudah jatuh hati dibuatnya. Selain itu, Cupi juga memiliki body aduhai yang kerap bikin netizen gagal fokus.

Tak heran penampilan Cupi Cupita nyaris selalu terlihat seksi dengan busana kece yang dikenakannya. Seperti penampilan Cupi pada unggahan foto yang diunggahnya ke Instagram pribadi baru-baru ini.

Cupi Cupita tampil dengan gayanya yang centil nan seksi. Dia mengenakan outfit crop top lengan panjang dipadukan celana motif cerah. Tentu yang menjadi fokus di sini model crop top dari pedangdut berusia 30 tahun tersebut.

Crop top tersebut memiliki model satu tali menyilang yang memberi kesan modis. Selain itu, mengenakan crop top juga membuat perut rata Cupi terlihat.

Tak hanya itu, crop top juga memiliki model ketat yang membntuk lekuk tubuh. Alhasil, body aduhai Cupi Cupita membuat netizen gagal fokus. Unggahan foto Cupi pun langsung ramai diserbu dengan komentar-komentar dari netizen.

"Very beautiful and looking very goregeous," ujar @reju___k___bha***

"iri aku," kata @ratnay***

"Montok," komen @firda***

"❤️❤️ body goals kayak akuuuu," tutur @liaaa9***

"Beautiful Cupi," kata @nur.fajar.904***

"Uuh gemes🤤," celetuk @teman_curh***

(hel)