TUJUH desainer kenamaan Indonesia bakal berangkat ke Amerika Seriakt (AS) untuk ikut serta dalam New York Fashion Week (NYFW). Pagelaran fashion ternama tersebut, akan diselenggarakan pada 13 Februari 2023.

Ketujuh brand yang akan memperkenalkan dan tampil di New York Fashion Week 2023 yaitu Buttonscarves, KAMI, Zeta Prive, AM by Anggiasari, Lenny Hartono, Nada Puspita, Ayu Dyah Andari X BT Batik Trusmi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut keikutsertaan ketujuh desainer Indonesia di event modest internasional tersebut bisa membuat produk-produk Tanah Air, khususnya di bidang fesyen dapat semakin dikenal lebih di luar negeri.

"Kita ingin teman-teman kita ini, desainer-desainer muda dengan karya-karyanya yang luar biasa, tidak kalah dengan karya desainer dari manapun," katanya dalam media briefing di Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Selasa (31/01/2023).

Mendag menyebut bahwa produk fesyen Indonesia sendiri memiliki keunggulan yang luar biasa. Oleh karena itu, harus didukung juga dengan promosi agar produk hasil karya anak-anak muda Tanah Air menjadi semakin dikenal. "Kita ingin mendukung apa yang kita bisa, karya-karya anak muda kita ini bisa mendunia," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Zulkifli, modest Indonesia memiliki masa depan yang cerah untuk menggebrak serta menguasai pasar dunia. Dengan demikian, maka karya-karya desainer Indonesia akan semakin diakui.

Selain itu, kata dia, menuju 2045 Indonesia akan menerapkan visi misi sebagai negara maju. Terlebih dalam memproduksi fesyen yang dirancang langsung oleh desainer-desainer Tanah Air. "Kelihatan nanti, sejauh mana peradaban kita modest ini, yaitu pakaian," pungkasnya.

