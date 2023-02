AGNEZ Mo merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang sudah go internasional. Tak heran ia memiliki circle dengan artis hingga musisi luar negeri.

Baru-baru ini, Agnez tampak membagikan momen kebersamaannya dengan penyanyi sekaligus aktor Amerika Serikat, Justin Timberlake.

Momen tersebut tampak diabadikan dalam sebuah potret yang ia unggah di akun Instagramnya. Dalam keterangan unggahan tersebut, Agnez Mo ternyata memberikan ucapan ulang tahun kepada Justin.

“Happy bday @justintimberlake The world is blessed with your music. Growing up listening to ur music was like therapy, an escape, and an inspiration (Selamat ulang tahun @justintimberlake. Dunia diberkati dengan musik mu. Tumbuh dewasa dengan mendengarkan musikmu seperti terapi, pelarian, dan inspirasi),” tulis Agnez Mo di akun instagram pribadinya @agnezmo, Rabu (1/2/2023).

(...oh..I’m forever grateful and honored that our paths somehow crosses and u let me experience a little bit of ur greatness that day. GOAT status. (Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Aku selamanya bersyukur dan merasa terhormat bahwa jalan kita membiarkan melihat langsung kehebatanmu hari itu. Status terbaik sepanjang waktu),” imbuhnya.

Dalam potret tersebut, Agnez tampak modis mengenakan atasan crop top hitam dan celana jeans baggys. Ia tampak makin terlihat modis dengan topi beanie putih. Terlihat juga perut berotot Agnez Mo karena mengenakan crop top.

Sementara Justin Timberlake tampak kaos putih dengan celana berwarna beige. Mereka terlihat berfoto berdampingan sambil melempar ekspresi senyum masing-masing.

Unggahan Agnez lantas mendapat beragam reaksi dari nitizen di kolom komentar. Selain kagum dengan Agnez, banyak penggemar yang berharap mereka merilis lagu bersama yang bakal dinanti-nanti karena kearaban keduanya.

“Pecah nih kalo ada collab sama JT," tulis @gan*** di kolom komentar.

"Bangga banget! Hbd JT," tulis @pat***.

"Ditunggu lagu barengnya," tulis @rad***.

"Wow keren," tulis @ric***.

“Ayo dong collabs sama JT,” ujar @vi******

“BOTH ARE MY IDOLS,” ujar @nan*****.

