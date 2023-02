CARA Gombalin Cowok Biar Baper dengan kata-kata dalam artikel ini bisa Anda coba. Apa saja? Simak ulasannya.Â

Untuk membuat gebetan tertarik hingga memiliki rasa yang sama, biasanya kita akan melakukan apapun yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan gombalan.

Biasanya gombalan hanya diucapkan oleh kaum adam, tapi jangan salah lho! Cewek pun juga bisa gombalin untuk memikat perhatian gebetannya. Supaya berhasil gombalin cowok, pakailah kata-kata yang lucu dan menarik. Selipan istilah asing juga bisa kamu pakai agar terkesan gaul dan trendi.

(Cara Gombalin Cowok Biar Baper, Foto: Lovepanky)

Jika bingung bagaimana mengatakan gombalan yang menarik, yuk langsung aja simak kumpulan kata-kata gombalan untuk doi di bawah ini.

1. Aku emang suka gak jelas, tapi kalo suka kamu sudah jelas

2. Are you some kind of kambing, because you make my heart terombang-ambing

3. Nasi, nasi apa yang bikin kangen? When nasi your face

 4. Tidur gih kamu jangan suka begadang, mending suka sama aku

5. Empat sehat kamu sempurna

6. Permisi, Boleh ga minta waktu untuk seumur hidup?

7. Semua manusia dilahirkan sepaket sama otak, kayaknya Cuma kamu yang paketnya damage

8. Allah sayang kamu, terus aku ikutan, gapapa kan ya?

9. Senyummu seakan mengajak berumahtangga

10. Aku suka harry potter, tapi aku lebih suka harry harry bersamamu

11. Laporan cuaca. Hari ini sangat cerah,secerah senyummu

12. Cewe: aku ke kamu tuh kayak bola yang ga masuk ke gawang

Cowo: gimana tuh?

Cewe: SAYANG SEKALI PEMIRSAA

13. Aku bukan babi, aku juga gak buta. Tapi cintaku kepadamu membabi buta

14. Liat orang lain lucu, aku ketawa. Liat kamu lucu, kok aku sayang ya?

15. Kak, kalo gak bisa dimilikin, tolong gantengnya di kurangin

16. Senyumnya jangan cerah cerah dong, kak. Nanti mataharinya minder 17. Jepang: bikin robot Russia: bikin nuklir Kamu: bikin kangen 18. Pikachu: pikiran kacau thinking bout chu 19. Lucu banget, harusnya aku ketawa bukan jatuh cinta 20. Ya Allah mubazir banget oranf sesempurna ini kalo bukan milikku 21. Gemes banget, mending jadi pacarku 22. Rumah bedu berjendela kaca, salam rindu buat yang baca 23. Boleh ga aku warnain hidupmu? 24. Gaya magnet mu berapa? Kok aku ketarik 25. Korupsi no, narkoba no, kamu no wa nya berapa? 26. Cape-cape bikin meme, eh ternyata yang lucu kamu 27. Berang-berang makan jahe, saranghe 28. Sarung atlas, sarung wadimor. Whatever your past, I love you more 29. Banyakin gula pas bikin kopi eh yang manis malah senyumanmu 30. Perihal rasa, aku suka manis, suka pedas, suka kamu