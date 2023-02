SIVA Aprilia bisa dibilang salah satu artis cantik yang kerap mencuri perhatian netizen. Tak hanya cantik, tetapi juga karena gaya penampilannya yang modis nan seksi.

Tak jarang model sekaligus Disc jockey (DJ) tersebut mengenakan busana yang memperlihatkan body aduhainya. Seperti yang terlihat pada unggahan foto di Instagram pribadinya baru-baru ini.

Siva Aprilia membagikan momen makan malam di sebuah restoran. Dia menyempatkan diri berpose di rooftop dengan pemandangan city light.

Namun, tentu saja semua pandangan netizen lebih tertuju pada penampilan perempuan berusia 27 tahun tersebut. Siva mengenakan outfit yang membuatnya terlihat seksi dan menggoda.

Siva mengenakan busana jaring-jaring sehingga menerawang bra hitam yang dikenakannya. Selain itu, Siva juga mengenakan rok mini hitam yang memperlihatkan kaki jenjangnya yang indah.

Dia melengkapi gayanya dengan memakai alas kaki high heels block berwarna silver yang memberi kesan elegan. Penampilan Siva pun langsung ramai dikomentari oleh netize.

Tak hanya terpesona, netizen juga gagal fokus dengan body aduhai Siva Aprilia yang mengenakan busana transparan. Ada juga netizen yang sampai iri ingin memiliki body seperti Siva.

"cantik sekali kamu mbak😍😍😍," puji @nuranw***

"@sivaapriliareal cantik manies imoet gemesin kamu," kata @masgalangind***

"Woow ... really Amazing as beautiful as an angel ❤️❤️❤️❤️❤️," sambung @ma.rvel6****

"Hhhmmm Cantik 🥰 Sexy ❤️ bohay banget 🔥 sukaaaaa," timpal

"Iri aku sama body kak siva," ujar @ratnay***

