PESONA Wulan Guritno yang terlihat awet muda di usia 41 tahun membuat banyak orang berdecak kagum. Tak hanya itu, Wulan Guritno juga memiliki body goals dan tubuh yang fit dan bugar.Â

Tentu Ibu tiga orang anak tersebut tak begitu saja mendapatkan semua itu. Lantas, apa rahasianya? Aktris kelahiran 14 April 1981 tersebut menerapkan sejumlah gaya hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan pola makan yang sehat.

"Aku sih paling clean eating yah, enggak makan processed food, terus aku juga ga konsumsi gula, terus kalau nasi sih masih yah, soalnya kita butuh karbohidrat buat pembakaran otot," ujar Wulan Guritno saat ditemui di acara The Official Launch of Go Berry Indonesia di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.Â

Mengenai asupan makanan yang boleh dan tidak boleh, Wulan mengatakan bahwa pada dasarnya semua boleh dimakan, tapi intinya jangan yang berminyak.

"Processed food sama gula enggak boleh. Jadi kaya kecap pun enggak boleh sebenernya, basic-nya semua boleh dimakan, kuncinya jangan yang minyak. Kalau kita mau makanan yang digoreng itu gorengnya pakai lemak sapi, atau mau bikin chicken teriyaki bisa alternatif pakai madu atau pengganti gula yang lain," ungkapnya.

Selain itu, Wulan Guritno juga menjelaskan, rahasia sehat awet muda, dan memiliki tubuh ideal lainnya yakni rajin berolahraga dan mengonsumsi minuman kaya serat dan probiotik Go Berry secara teratur.

Upaya tersebut dilakukan oleh Wulan, karena menurutnya Go Berry memiliki sejumlah manfaat penting bagi tubuh.

"Minuman rasa mix berry tersebut kaya akan manfaat, diantaranya sebagai detoks, menjaga berat badan ideal, melancarkan sistem pencernaan, menjaga metabolisme dan menjaga kandungan gula dalam darah," lanjutnya.

Mengenai minuman kaya serat dan probiotik tersebut, Wulan Guritno telah merasakan beberapa manfaatnya, seperti tubuh menjadi lebih sehat dan pencernaan lancar. "Jadi gini, kita tuh berasa pada saat metabolisme kita bagus itu berasa banget dan pencernaan lebih bersih kita akan berasa. Maksudnya kita ke belakang lancar enak. Badan enteng dan saat olahraga lebih berasa ada energi mungkin karena di dalam kita bersih, metabolisme kita jadi bagus, kita detoks, bersih, Kita enggak gampang capek, tidur mudah, bangun tidur segar, merasa clean di dalem tubuj aku," jelasnya. Menurut bintang film "Jakarta Vs Everybody" tersebut, untuk tubuh yang sehat, ideal dan awet muda, intinya semua yang dimasukan ke dalam tubuh harus seimbang. Selain itu Wulan juga mengatakan bahwa harus tetap positif thinking dan bisa mengendalikan stres.