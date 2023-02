KABAR membanggakan datang dari jenama lokal Zeta Privé yang bersiap tampil di New York Fashion Week 2023. Tema yang diusung adalah 'The Talking Point'. Seperti apa ceritanya?

Trisha Chas, Owner Zeta Privé menjelaskan, koleksi yang akan ditampilkan di New York Fashion Week 2023 adalah koleksi wanita bernuansa modest wear yang elegan, modern, dan ready-to-wear yang menjadi spirit American Style.

"Koleksi ini hadir lebih bold dengan pengaplikasian aksesori bernuansa hitam dengan desain ikon kota New York yang artistik," kata Trisha dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/2/2023).

Sentuhan palet warna soft namun versatile menjadi sorotan yang sayang untuk dilewatkan. Warna yang dipakai untuk koleksi 'The Talking Point' antara lain krem, gossamer pink, harbour blue, basil, dan innuendo.

"Perpaduan ini diharapkan dapat memberi surprise, sehingga mampu membuat pemakainya jadi 'The Talking Point'," tambah Trisha.

"Di show-nya nanti, koleksi hitam akan menjadi penanda peralihan style dari setiap sequence koleksi," sambungnya.

Show Zeta Privé di New York Fashion Week 2023 akan menampilkan 10 koleksi yang dikemas secara apik. Pekan mode New York Fashion Week 2023 sendiri dihelat mulai 10 hingga 15 Februari 2023 di New York, AS.

Trisha menambahkan, Zeta Privé bisa ikut show di New York Fashion Week 2023 berkat keikutsertaannya pada group show 'Indonesia Now'. Sebanyak tujuh desainer Tanah Air terpilih akan tampil di runway NYFW 2023, dengan masing-masing desainer menampilkan 10 looks.

"Hadirnya Zeta Privé di New York Fashion Week 2023 tentu menjadi kebanggaan akan eksisnya karya anak bangsa di dunia fashion Internasional," ungkap Trisha.

