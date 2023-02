RUSIA adalah rumah bagi beberapa perempuan tercantik di dunia. Dari perempuan cantik klasik seperti Natalia Vodianova dan Irina Shayk, hingga perempuan cantik modern seperti Anna Chapman dan Ksenia Sobchak

Mereka memiliki rambut pirang gelap, mata besar dan tubuh ramping. Mereka terkenal dengan kecantikan dan budayanya. Selain itu, mereka sering bepergian ke Eropa untuk merasakan budaya yang berbeda dan menikmati cuacanya.

Bagian terbaik tentang perempuan Rusia adalah mereka mandiri, tetapi menghargai perilaku maskulin pria, itulah sebabnya mereka masuk dalam daftar perempuan yang paling diinginkan di dunia. Berikut deretan perempuan Rusia tercantik dari berbagai bidang seperti olahraga, model, musik, dan film, seperti dilansir dari Wonder List.





Anna Semenowich

Anna Semenowich merupakan mantan penari es profesional. Selain sebagai atlet yang luar biasa, dia adalah seorang aktris, model, dan penyanyi. Dia pernah peraih medali perunggu Rusia dan berkompetisi di Kejuaraan Eropa 2000 dan Kejuaraan Dunia 2000. Dia memiliki salah satu wajah paling imut di seluruh dunia bersama dengan tubuh yang terawat sempurna, yang membuatnya sangat seksi.





Anne Vyalitsyna

Anne Vyalitsyna juga dikenal sebagai Anne V, adalah model Rusia-Amerika. Mungkin terkenal karena penampilannya selama 10 tahun berturut-turut (2005-2014) di Sports Illustrated Swimsuit Issue. Vyalitsyna telah muncul di video musik untuk "Out Is Through" oleh Alanis Morissette dan "Misery" dan "Never Gonna Leave This Bed" oleh Maroon 5.





Olga Urashova

Ogla Urashova bukanlah perempuan populer, mungkin Anda belum pernah mendengarnya. Singkatnya dia adalah model profesional. Dan juga pernah tampil di sampul majalah Playboy. Meski demikian, dia tetap layak menjadi salah satu perempuan Rusia tercantik di dunia.

