CAP Go Meh merupakan perayaan yang berlangsung 15 hari setelah Tahun Baru Cina atau Imlek. Dalam perayaan ini, biasanya ada banyak sajian kuliner khas yang menggugah selera, salah satunya adalah Lontong Cap Go Meh.

Seperti namanya, lontong ini menjadi santapan khas umat Tionghoa di perayaan Cap Go Meh. Tak cuma karena lezat, Lontong Cap Go Meh pun dianggap sebagai makanan khas Imlek yang juga membawa keberuntungan. Lantas, seperti apa sejarah dari Lontong Cap Go Meh?

Lontong Cap Go Meh merupakan perpaduan masakan khas Indonesia dan Tionghoa. Hidangan ini begitu legendaris dan biasa disantap 15 hari setelah perayaan Imlek.

Seperti namanya, makanan ini menghidangkan menu utama lontong dengan kuah spesial dan rasanya yang khas. Isi Lontong Cap Go Meh pun meliputi labu siam, telur, hingga udang. Masyarakat Tionghoa pun biasa menambahkan kondimen lain yang khas yakni opor ayam, sambal hingga bubuk koya.

Selain itu, Lontong Cap Go Meh juga dianggap sebagai masakan yang membawa keberuntungan. Makanan ininjuga merupakan wujud asimilasi atau semangat pembaruan antara kaum pendatang Tionghoa dan penduduk Jawa.

Nama Lontong Cap Go Meh sendiri, memiliki sejarah yang melegenda sejak tahun ketika Sam Po Kong atau yang lebih dikenal dengan Laksamana Zheng He pertama kali menginjakkan kaki di Semarang Jawa Tengah.

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Baca Juga: Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Solusi PowerEdge Gen 15 Server

Follow Berita Okezone di Google News

Di sini dia mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi untuk perayaan Cap Go Meh, siapa yang bisa membuat sup terbaik untuk hari baik itu. Ketika berita itu menyebar, seorang kepala desa setempat atau Datuk mendengar tentang tantangan ini. Selain rasanya yang lezat, ada pula makna berarti yang terkandung dalam sajian Lontong Cap Go Meh. Umat Tionghoa percaya bahwa makna dari semangkuk lontong ini menggambarkan rezeki yang melimpah dan sebagai bentuk permintaan doa. Pasalnya, Lontong Cap Go Meh yang disajikan semangkuk penuh dianggap sebagai rezeki yang terus berlimpah. Isian Lontong Cap Go Meh yang bermacam-macam juga memiliki makna tersendiri. Umat Tionghoa percaya hal itu bermakna pada rezeki dan keberuntungan. Sementara itu, Lontong Cap Go Meh juga banyak dibuat dalam versi halal. Bagi kamu yang bukan umat Tionghoa namun ingin mencicipi lezatnya Lontong Cap Go Meh, kamu bisa mencoba beragam resep dan membuatnya di rumah.