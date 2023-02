PROTEIN merupakan salah satu zat gizi yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Protein pun memiliki fungsi untuk membentuk otot dan tulang, paru-paru, kulit dan rambut.

Nah, bagi atlet atau orang yang sedang menjalani program pembentukan otot, protein memang sangat penting. Oleh karena itu, belakangan memang tengah populer protein shake, suplemen nutrisi berbentuk bubuk, yang mengandung protein.

Protein shake yang biasanya dibuat dengan mencampurkan bubuk protein dengan air atau beberapa jenis susu, menjadi pilihan sebagian orang guna mencukupi kebutuhan protein dan kalori. Tetapi, kapan waktu terbaik untuk meminumnya?

Pakar diet Juliana Tamayo, RDN seperti disiarkan dilansir Antara dari Livestrong, bagi orang yang ingin menambah massa otot, waktu yang disarankan untuk protein shake yakni antara 30 dan 60 menit setelah berolahraga. Menurut dia, ini didasarkan pada gagasan bahwa periode setelah latihan merupakan waktu tubuh menggunakan protein segera untuk membangun otot.

Konsumsi protein segera setelah latihan pun menjadi strategi populer guna membantu membangun dan memperbaiki otot. Seseorang memang membakar kalori dan bertambah nafsu makannya selama berolahraga, sehingga dia harus mengisi ulang setelahnya. Protein shake dapat menjadi cara yang cepat dan efektif dalam hal ini.

Tapi ada sedikit bukti untuk mendukung perlunya konsumsi protein setelah berolahraga. Penelitian dalam Journal of the International Society of Sports Nutrition‌ tahun 2013 menunjukkan efek mengonsumsi protein segera setelah latihan tidak konsisten.

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Baca Juga: Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Solusi PowerEdge Gen 15 Server

Follow Berita Okezone di Google News

"Meminum shake tidak membuat perbedaan besar dalam hal penurunan berat badan atau penambahan otot," ujar Maddie Pasquariello, RD. Menurut meta analisis pada Desember 2013, mengonsumsi protein usai berolahraga tidak menunjukkan efek signifikan pada peningkatan kekuatan otot. Dia merekomendasikan seseorang untuk mendapatkan protein dalam waktu dua jam setelah berolahraga. Sebaliknya, para peneliti menemukan bahwa jumlah protein yang dimakan orang merupakan faktor yang lebih penting. "Anda tidak akan kehilangan keuntungan latihan jika menunggu satu jam atau bahkan dua jam setelah berolahraga sebelum menyantap makanan kaya protein atau shake," kata Spano.