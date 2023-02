PERAYAAN Cap Go Meh yang rangkaian perayaan tahun baru Imlek memang sudah terakulturasi dengan budaya Indonesia. Cap Go Meh bukan hanya menjadi perayaan warga Tionghoa saja namun sudah menjadi bagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia.

Tak hanya dirayakan oleh masyarakat Tionghoa, momen ini juga lantas menjadi salah satu perayaan yang meriah dan disambut antusias oleh masyarakat.

Hal ini lantas dimanfaatkan oleh Mal Ciputra Jakarta dengan menyajikan serangkaian pertunjukan tradisional Tionghoa, yakni dengan menghadirkan serangkaian acara dalam sebuah event bertajuk “Happy Cap Go Meh” yang telah dilaksanakan tanggal 3 hingga 5 Februari 2023 di Center Court lantai Lower Ground.

General Manager Mal Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan, di event Happy Cap Go Meh, Mal Ciputra Jakarta telah menampilkan beragam hiburan yang khas.

Mulai dari Tai Chi performance, Chinese Traditional Dance, Chinese Traditional Music, Demo Masak & Menguak Makna ‘Lontong Cap Go Meh’ bersama Chef Eddrian Tjhia, Demo Kaligrafi Mandarin hingga menyaksikan Barongsai Tonggak dan Liong.

“Cap Go Meh adalah salah satu penutup dari perayaan Imlek, sehingga masyarakat khususnya etnis Tionghoa berkesempatan punya ragam acara atau kegiatan bersama keluarga hingga tanggal 15. Jadi kami pengelola ingin mengajak masyarakat mengerti betul, apa sih perayaan Cap Go Meh itu,” ujar Ferry, saat ditemui di Mal Ciputra Jakarta, Minggu, (5/2/2023).

Yang tak kalah menarik, para tamu dan pengunjung diajak untuk mengenal bagaimana cara membuat lonteng Cap Go Meh serta menguak makna dibalik lontong an go meh bersama Chef Eddrian Tjhia.

“Pada momen yang sama kami membagikan Lontong Cap Go Meh kepada para mitra transportasi online maupun offline, para komunitas, tenant, dan pengunjung Mal Ciputra Jakarta. Sehingga perayaan Cap So Meh ini bisa dirasakan oleh semua pihak yang selama ini menjadi mitra Mal Ciputra Jakarta,” tuturnya. “Dengan dihadirkannya event Happy Cap Go Meh semoga dapat menjadikan Mal Ciputra Jakarta sebagai wadah berkumpulnya beragam budaya Indonesia dan mendukung kebhinekaan bangsa. Cap Go Meh menjadi momentum yang tepat untuk mempererat toleransi dan kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya lagi. Para pengunjung dapat mengambil angpao keberuntungan di pohon meihwa dengan hadiah-hadiah yang sudah disediakan berupa voucher belanja, produk kitchen ware, frozen food dan merchandise exclusive. “Semoga di Tahun Kelinci Air ini dipenuhi dengan pengharapan baik agar selalu diberikan kesabaran dan keberuntungan untuk menciptakan kedamaian dan kesuksesan bagi para pengunjung, relasi, tenant, karyawan dan seluruh masyarakat Indonesia”, tutup Ferry.