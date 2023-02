GRAMMY Awards 2023 dihadiri para musisi terbaik. Tak sekadar pemenang nominasi, penampilan para selebriti juga tak kalah menari perhatian kala berpose di karpet merah.Â

Dari mulai outfit menawan hingga terbilang unik, semua tersaji di red carpet Grammy Awards 2023. Lantas siapa sajakah selebriti dengan kostum terunik mereka? intip potretnya.

1. Cardi B

Bukan Cardi B jika datang mengenakan pakaian 'biasa'. Untuk Grammy 2023, Cardi B memilih gaun electric blue dengan desain dramatis yang seakan-akan helaian gaun tersebut melayang. Mengutip dari Page Six, gaun biru Cardi B merupakan rancangan Gaurav Gupta Couture.

2. Harry Styles

Tampil unik, Harry Styles mengenakan pakaian model overall dengan gaya ala Harlequin rancangan EgonLab. Outfit Harry juga tergolong mewah lantaran dihiasi kristal Swarovski yang berkilau.

3. Anderson Paak

Di atas red carpet Grammy 2023, Anderson Paak tersenyum lebar dalam balutan setelan jas bermotif bunga. Penampilannya semakin nyentrik dengan memadukan kacamata dengan frame berwarna coklat kemerahan.

4. Kacey Musgraves

Kacey Musgraves si pelantun 'Golden Hour' diselimuti warna pink! Dia memilih catsuit merah muda disertai jubah berbulu yang serasi dari Valentino.

5. Shania Twain

Gaya Shania Twain dalma Grammy Awards 2023 mengingat pada sosok Cruella! Ya, sang pelantun ' That Dont Impress Me Much' ini mengenakan satu set pakaian motif hitam-putih khas anjing Dalmatian.