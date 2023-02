PARIS Couture Week menampilkan berbagai desainer dengan karya-karya unik mereka. Salah satunya adalah Jean Paul Gaultier perancang busana haute couture dan prêt-à-porter Prancis. Dia dikenal karena desainnya yang tidak konvensional dengan motif termasuk korset, marinières, dan seperti kaleng.

Banyak dari koleksi Gaultier selanjutnya didasarkan pada pakaian jalanan, dengan fokus pada budaya populer, sedangkan yang lain, terutama koleksi haute couture-nya, sangat formal, namun pada saat yang sama tidak biasa dan menyenangkan.

Nah, kali ini Jean Paul Gaultier berkolaborasi mendesain koleksi haute couture dengan Haider Ackermann. Dia adalah designer keempat yang ditunjuk oleh Paul dalam Paris Couture Week lalu.

Sudah empat musim sejak Gaultier memilih desainer untuk berkolaborasi dalam merancang koleksi Haute Couture-nya. Bersama dengan Olivier Rousteing dari Balmain, Glenn Martens dari Y/Project, hingga Chitose Abe dari Sacai, Haider Ackermann dipilih sendiri oleh Gaultier untuk meneruskan estafet desain rumah modenya.

Pertunjukan yang dipersembahkan Haider Ackermann sangat memukau. Ciri khas desain yang khas semasa ia menjabat di Berluti pun hadir kembali dengan karakteristik yang berpadu DNA atelier Gaultier dan mengekspresikannya dalam body-sharp tailoring juga crisply-scissored draping.

Ackermann dapat dibilang tamu paling senior sejauh ini. Namun, mahakaryanya tidak bisa diragukan lagi. Seperti yang ia akui sebelum pertunjukan, “I don’t have a sense of humor at all! I have my gravity, and he has his generosity and joy—we are two worlds apart. But at the same time, we have many things in common. Because we both love women, we adore women, and respect women.” ujar Ackermann

“To go back to the essence of his work, which was perfect. People forget how immaculate his tailoring was. His work was magical. So I tried to go back to the pure lines, to find a calmness and moment of grace. Because I believe his work was magical”, jelas Ackermann tentang koleksi yang ia rangkaikan untuk Jean Paul Gaultier.

Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Baca Juga: Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Solusi PowerEdge Gen 15 Server

Follow Berita Okezone di Google News

(mrt)