ISTILAH Haute Couture tidak asing dalam industri fashion. Berawal dari bahasa Prancis, haute berarti tinggi atau elegan, sementara couture berarti menjahit. Haute couture pun sangat populer di kalangan orang-orang borjuis sebelum abad ke-20.

Haute couture sendiri, digunakan untuk menunjukkan proses merancang, membuat, dan menjual pakaian perempuan bermodel tinggi yang dibuat khusus. Namun, seiring mulai bermunculan pakaian fast fashion, keberadaan busana couture pun semakin terpinggirkan. Title couture sendiri tidak mudah didapatkan, maka hal tersebut selalu membawa hawa yang serius.

Meski demikian, pada Paris Couture Fashion Week kemarin, Viktor & Rolf menampilkan beberapa look yang membuat para penikmat fashion heran dan mengangkat alis penuh pertanyaan. Biasa dengan hawa yang serius dan tekun, fashion show ini membawa kesan topsy turvy dimana hal hal tak biasa ditampilkan di dalam runway.

Salah satu model mengenakan gaun terbalik, penglihatannya benar-benar dikaburkan oleh korset cetak 3-D terbalik dan lapisan tulle biru yang dijahit rapat. Figur lain mengenakan kreasi pastel cantik yang miring, dipegang oleh bingkai miring tepat di luar tubuh mereka, seolah-olah itu adalah hasil dari kesalahan dalam editan sebuah foto.

Entah bagaimana, mereka menjaga wajah mereka tanpa humor saat mereka melewati ruang dansa berlapis emas di Hotel Intercontinental dengan sepatu Louboutin yang berkilauan.

“It’s an absurd take on the stereotype of a couture ball gown, which we translated for the 21st century, It comes from a love of glamor but like our perfume, we want it to be beautiful and we also want it to have a clever idea. We like the idea to first give the impression of, ‘Ahhhhhh, it’s going to be all very lovely.’ And then: Oops!” Ujar Viktor Horsting dan Rolf Snoeren

(mrt)