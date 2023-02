DOKTER cantik Befalia Aisarahmadani adalah seorang dokter gigi umum dengan pengalaman dan jam terbang tinggi sehingga siap melayani aneka layanan minor dan tindakan perawatan umum.

Dokter Befalia Aisarahmadani merupakan anggota aktif dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Dirinya sudah berkecimpung di dunia kesehatan gigi nyaris mencapai 5 tahun.

Saat ini beliau aktif melayani pasien di Klinik Gigi Dentes di Jimbaran Bali. Contoh layanan dan tindakan yang sering diberikannya antara lain pemeriksaan umum, pembersihan karang gigi, tambal gigi berlubang, dan cabut gigi rusak beserta perawatan akar dan sarafnya.

Dirinya adalah alumnus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Jakarta dan mendapatkan gelar sarjana dan profesi di sana. Berikut beberapa potret cantik dari dokter Befalia Aisarahmadani, dilansir dari akun Instagramnya, @befalia.

Tampil seksi dalam kompetisi King & Queen of the seas

Di sela kesibukannya sebagai seorang dokter, Dokter Befalia ternyata sempat mengikuti sejumlah kompetisi, salah satunya kompetisi King & Queen of the seas yang ada di Bali. Ia tampak membagikan momen tersebut dalam cuplikan sebuah video di akun Instagramnya. Ia tampak terlihat seksi dalam balutan beberapa busana seksi dan dengan selempang merah bertuliskan King & Queen of the seas.

Basah-basahan di Mata Air



Dokter Befalia juga kerap menghabiskan waktu luangnya dengan mengunjungi sejumlah destinasi alam yang ada di Indonesia, salah satunya wisata mata air Dodoku Aer Konde yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara.

Ia juga tampak membagikan potretnya saat bermain air dan basah-basahan di mata air tersebut. Dalam potret tersebut terlihat, Dokter Befalia tampak seksi dalam balutan dress mini putih yang juga tampak basah.

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Baca Juga: Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Solusi PowerEdge Gen 15 Server

Follow Berita Okezone di Google News

Eksotis dengan dress floral Dokter Befalia memiliki kecantikan dan keeksotisan khas perempuan Indonesia. Ia juga memiliki rambut panjang yang ikal dan kerap ia biarkan tergerai indah. Seperti dalam potret berikut. Dokter Befalia tampil eksotis dalam balutan dress bernuansa floral model sabrina. Tampil cute bak anak sekolah Dokter Befalia juga memiliki gaya yang cute. Salah satunya dalam potret berikut ini. Ia tampak memakai seragam sekolah berupa atasan kemeja putih ketat dan rok mini rufflue motif garis-garis. Ia juga berpose candid bak gadis ABG yang sedang sekolah. Tampil cantik bak princess Jasmine Selain memiliki kesibukan sebagai seorang dokter, Dokter Befalia ternyata memiliki kepiawaian dalam menari. Seperti dalam potret berikut, ia tampak lincah dan kompak menari dengan para penari lain dalam balutan kostum princess Jasmine. Seksi dengan bikini Lama tinggal di Bali tentu membuat Dokter Befalia kerap menghabiskan waktu luangnya untuk berkunjung ke pantai-pantai eksotis yang ada di Bali. Seperti dalam potret berikut ini, ia tampak menikmati suasana tenang di pantai bersama pasir putih dan deburan ombak pantai berwarna biru. Dokter Befalia tampak seksi dalam balutan bikini berwarna hijau neon yang tampak kontras dengan warna kulitnya yang eksotis.