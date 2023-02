KEBAYA merupakan salah satu pakaian tradisional yang sangat khas. Meski sempat dianggap sebelah mata karena modelnya yang tidak stylish, kini masyarakat sudah mulai tertarik untuk memakai kebaya, mulai dari acara pernikahan, wisuda, dan kegiatan formal lainnya.

Sayangnya, Desainer Pemerhati Budaya, Musa Widyatmodjo mengatakan saat ini masyarakat masih salah dalam memakai kebaya.

“Pakai kebaya tuh harus sesuai tempat, waktu, dan acaranya. Masa pakai kebaya di acara formal pakai sneakers, mbok ya pakai selop gitu loh,” ujar Musa kepada MNC Portal saat ditemui di acara Collaborating to Safeguard the Kebaya of ASEAN, Selasa (7/2/2023).

Menurut Musa saat pakai kebaya masyarakat harus mengetahui dulu tentang kebaya itu sendiri, mulai dari sejarah hingga cara padu padannya.

“Jadi gak bisa seenaknya ketika pakai kebaya. Apalagi saat menghadiri acara-acara formal. Sangat disayangkan sekali,” tambahnya.

Kendati demikian dia bersyukur saat ini sudah banyak pihak-pihak yang sudah mulai menggaungkan menggunakan untuk memakai kebaya. Banyak juga pihak yang sudah mulai mengusulkan untuk menjadikan kebaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO

“Kita harus meyakinkan negara sahabat termasuk UNESCO bahwa kebaya bagian dari masyarakat Indonesia baik sejarah saat ini dan akan datang,” pungkasnya.

