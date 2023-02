TYO Nugros menjadi sorotan publik setelah tampil di konser Dewa 19 pada 4 Februari 2023 lalu di Jakarta International Stadium. Banyak netizen yang gagal fokus dengan penampilan Tyo Nugros karena masih terlihat awet muda meski menginjak usia 52 tahun.

Setelah menjadi perbincangan, kehidupan Tyo Nugros mulai disorot. Salah satunya tentang kekasihnya yang bernama Dee Adnan, Tyo kerap membagikan momen mesra di media sosial.

Seperti diketahui, Dee Adnan pernah menjadi brand ambassador Biore Asia tahun 2012-2019. Kini dia lebih fokus sebagai berprofesi sebagai arsitek.

Dee Adnan juga aktif di media sosial. Dia kerap membagikan aktivitasnya dengan mengunggah foto-fotonya. Penampilannya jadi sorotan karena gayanya yang stylish dan berwajah cantik.

Penasaran seperti apa potret cantik Dee Adnan kekasih Tyo Nugros? Berikut ulasannya dari Instagram @deeadnan, Selasa (7/2/2023).

1. Gayanya stylish

Sebagai seorang wanita karier Dee Adnan tentunya sangat memperhatikan penampilan. Dalam setiap momen dia selalu tampil stylish. Seperti di foto ini saat dia berpose duduk. Dee Adnan memakai outfit serba hitam yang dipadukan dengan sneakers. Dia juga terlihat membawa tas dari brand Hermes berwarna coklat.

2. Foto close up

Foto wajah close up saat dia sedang tiduran dengan satu tangan memegang kepalanya. Di foto ini terlihat Dee Adnan memiliki hidung mancung dan mata yang indah.

3. Gaya OOTD

Gaya OOTD Dee Adnan saat berdiri di tangga. Dia terlihat casual dengan kemeja hitam dan blue jeans. Penampilannya makin keren dengan tas merah dan mules shoes yang dia pakai. Berpose tanpa ekspresi dengan tangan memegang kepala, parasnya cantik banget. Tak jarang netizen memuji penampilannya.

"Selalu menginspirasiku mbak Dee cantik tersayang. Sehat sehat dan sukses selalu ya," tulis @celin***

"Si cantik," kata @joy***

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Baca Juga: Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Solusi PowerEdge Gen 15 Server

Follow Berita Okezone di Google News

4. Pose bareng pacar





Dee Adnan dan Tyo Nugros menjalin hubungan sudah cukup lama. Namun hingga saat ini keduanya masih betah dengan status pacaran. Melalui unggahannya di Instagram mereka kerap membagikan momen mesra. Seperti di foto ini kebersamaan keduanya saat rayakan hari jadi hubungan mereka. Dee Adnan memakai baju hitam transparan, sementara Tyo memakai kaus abu-abu. Keduanya terlihat sangat serasi, tak sedikit netizen yang mendoakan keduanya segera menikah.

"Jos KUA...Pasangan ideal ini sih. Ayo mas," kata @lalu***

"Semoga cepet nikah Mba @deeadnan salam buat om Tyo," ucap @ayun***

"Happy anniv my sayang and spouse.. you deserve happiness.. i'm happy for you... langgeng-langgeng. Amin," ucap @virry***

5. Pose di pinggir kolam renang





Dee Adnan begitu memesona saat berpose di pinggir kolam renang. Gaya rambutnya diikat dan dia memakai kacamata yang disematkan di kepalanya.

6. Pamer body goals





Selain memiliki paras yang cantik, Dee Adnan juga memiliki tubuh ideal. Seperti di foto ini dia memakai baju tanpa lengan dengan belahan tinggi yang dipadukan dengan hot pants biru. Pose nengok ke arah kamera, parasnya begitu menawan.