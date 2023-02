100 ucapan selamat hari Valentine ini cocok untuk merayakan hari kasih sayang bersama orang tercinta. Hadiah berkesan dengan kata-kata romantis juga bisa dilaukan pada 14 Februari 2023.

Memasuki Hari Kasih Sayang banyak orang mulai bersiap memberikan kejutan spesial. Mereka membungkus kado, memasak makan malam, dan mempersembahkan puisis cinta. Disamping itu mereka memberikan ucapan selamat Hari Valentine kepada orang tercinta.

Berikut Okezone telah merangkum 100 ucapan selamat Hari Valentine yang sangat mengesankan dilansir dari berbagai sumber:

Pesan dan Harapan Hari Valentine

1. Aku pikir aku akan menjagamu. maukah kamu pulang bersamaku untuk hari Valentine dan selamanya? Aku mencintaimu.

2. Selamat Hari Valentine Jenny! Hidup bersamamu? Cantik aku sangat mencintaimu!

3. Aku sangat mencintaimu, Megan. Selamat Hari Valentine untukmu dengan cinta. Saya menghargai apa yang kita miliki di antara kita. Selamat Hari Valentine sayang.

4. Selamat Hari Suci! Anda menyanyikan musik hati saya. Aku mencintaimu Jesse!

5. Aku mencintaimu lebih dari gin dan tonik. Jadi. Benar-benar aku mencintaimu Bae.

6. Aku mencintaimu Aku mencintai hidup denganmu di sisiku. Selamat Hari Valentine, Reese!

7. Cinta tidak serumit itu - jika chemistrynya benar! Selamat Paskah, sayang!

8. Saya tahu dalam setiap bahasa kamu adalah hatiku. Semua yang terbaik untukmu, Valentine, hari ini dan selalu.

9. Akulah hatimu! Hari Valentine adalah tentang cinta, jadi tentu saja Anda akan mendapatkan kartu dari saya! Selamat Hari Valentine, JoJo!

10. Semoga semua cinta yang kau berikan kembali bertemu denganmu dengan cara terbaik. Selamat Hari Valentine, Ibu!

11. Puisi Valentine hanya untukmu. Mawar itu berwarna merah. Bunga-bunga ini berwarna merah muda (dan biru, omong-omong). dapatkah kamu mendengar mereka Mereka berkata, "Aku sangat mencintaimu!" Selamat Hari Suci, Molly!

12. Anda menghujani saya dengan cinta! Cuaca favorit saya! Aku mencintaimu Alex - di Hari Valentine dan setiap hari!

13. Aku mencintai kamu, aku suka mengetahui penampilan dan pembicaraan ringan dan romansa yang manis. Aku mencintai kamu, Dan! Selamat Selamat hari Valentine!

14. Selamat Hari Valentine! Mengirim semua cintaku kepada bibiku, salah satu orang favoritku!

15. Valentine, aku memilihmu. Setiap hari Aku mencintaimu, Emily!

16. Berdua denganmu selalu lebih baik daripada diriku sendiri. Aku mencintaimu di Hari Valentine dan selalu, Casey!

17. Kau membuatku gila. Tergila-gila padamu, jadilah teman hidupku, Logan!

18. Aku mencintaimu Banyak mendengkur sepanjang waktu. Selamat Hari Valentine, Harimau!

19. Mari Menari! Itu bisa mengarah pada romansa! Cha Cha Cha! Selamat Paskah, Baileys!

20. Mencintaimu bukanlah masalah. Kau adalah diva dari drama hatiku! Selamat Hari Valentine, Iris!

21. Burung hantu selalu mencintaimu. Kamu akan selalu memiliki hatiku. Selamat Hari Valentine, Cinta!

22. Kami adalah Kucing Cinta. Kau membuat hatiku mendengkur, Babe, dan Hari Valentine ku menjadi sempurna!

23. Aku mencintaimu. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Anda merebut hati saya, Jenny, kamu adalah Valentine saya selamanya.

24. Selamat Hari Valentine! Aku mencintaimu sepanjang tahun, Bu, dan sekarang kamu tahu!

25. Aku selalu mencintaimu. Jadilah milikku, Quinn?

26. Anda adalah glasir untuk donat saya. Yang manis di hatiku. Selamat Hari Valentine, Juita!

27. I Love You To The Moon and Back. Setiap hari. Selamanya. Aku senang kau adalah Valentine-ku, Chad.

28. Selamat Hari Valentine! Kupikir aku tidak bisa lebih mencintaimu, Piper. Tapi saya lakukan.

29. Aku sangat mencintaimu sejuta kali! Selamat Hari Valentine, Rob!

30. Bersama selamanya. Ketika kami pertama kali jatuh cinta, saya pikir itu adalah hari terbaik dalam hidup saya. Tapi seiring berjalannya hari, aku menemukan bahwa aku semakin mencintaimu. Senang untukmu di Hari Valentine, Cindy!

31. Jika gelembung berbentuk hati dilepaskan setiap kali aku memikirkanmu, langit akan dipenuhi dengan pikiran indah. Aku mencintaimu, Babe, di Hari Valentine dan selamanya.

32. Aku merayumu. Selamat Hari Valentine, oh Tuan Hatiku!

33. Selamat Hari Valentine! Ini adalah hari untuk mengatakan "Aku mencintaimu." kepada orang-orang yang paling berarti bagi kita.

34. Aku mencintaimu, Nenek!

35. Selamat Valentine, Jamie! Anda adalah teman hati sejati, dan itu berarti segalanya. Aku mencintaimu!

36. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa membayangkan diriku dengan siapa pun kecuali kamu, Babe. Selamat Hari Valentine!

37. Aku suka senyummu. Itu mengundang saya masuk, dan saya senang berada dekat dengan Anda. Selamat Hari Valentine, Riley!

38. Selamat Hari Valentine! Cintamu membuatku terus maju, Alex. Cintaku padamu lebih besar!

39. Untukmu, Valentine, karena aku sangat mencintaimu berry, berry! John, kamu adalah berry, berry terbaik!

40. Selamat Hari Valentine! Kamu orang yang luar biasa dengan hati yang indah, Kylee!

41. Persiapkan dirimu untuk satu malam dengan saya. Cinta Hari Valentine, Sayang!

42. Mengirimkan ucapan selamat yang tulus untuk Hari Valentine yang sangat spesial, Maddie!

43. Saya mengucapkan Selamat Hari Kasih Sayang dengan sepenuh hati kepadamu.

44. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Aku mencintaimu, Tay. Selamat Hari Valentine!

45. Aku mencintaimu, Alice. Datang dan pergi. Masuk dan keluar. Segala cara mungkin. Selalu Valentine.

46. Selamat Hari Valentine! Dari serangga cinta kecil favoritmu, Eddie!

47. Kamu adalah bulan dan bintangku. Anda adalah yang terbaik dari alam semesta. Aku mencintaimu, Boo.

48. Kamu sangat manis! Maukah kamu menjadi hari Valentine-ku, Sarah?

49. Anda adalah alam semesta saya dan bintang-bintang di mata saya, Jake. Aku sangat mencintaimu!

50. Selamat Hari Valentine! Semoga harimu dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan, Abbie. Dan semoga kamu merasakan kehangatan cinta yang mengelilingimu.

Quotes Cinta Hari Valentine

1. Cinta tidak mengenal hambatan. Ia melewati rintangan, melompat pagar, menembus tembok hingga sampai di tujuannya dengan penuh harapan - Maya Angelou

2. Cinta terdiri dari satu jiwa yang mendiami dua tubuh - Aristoteles

3. Yang benar-benar dibutuhkan dunia adalah lebih banyak cinta dan lebih sedikit dokumentasi - Pearl Bailey

4. Cinta menanam mawar, dan dunia menjadi manis - Katherine Lee Bates

5. Terbuat dari apa pun jiwa kita, miliknya dan milikku adalah sama - Emily Bronte

6. Bagaimana aku mencintaimu? Biarkan saya menghitung caranya - Elizabeth Barrett Browning

7. Menjadi tua bersamaku! Yang terbaik belum terjadi tanpa kehadiranmu - Robert Browning

8. Seperti musik di perairan adalah suara manismu bagiku -Tuan Byron

9. Hal terbesar yang pernah aku pelajari hanyalah mencintaimu, dan dicintai sebagai balasannya - Nat King Cole

10. Gravitasi tidak bertanggung jawab atas orang yang jatuh cinta - Albert Einstein

11. Tidak ada yang pernah mengukur, bahkan penyair, seberapa besar hati bisa bertahan - Zelda Fitzgerald

12. Aku mencintaimu lebih dari yang pernah kutemukan cara untuk mengatakannya padamu - Ben Fold

13. Cinta adalah permainan yang bisa dimainkan oleh dua orang dan keduanya menang - Eva Gabor

14. Aku ingin pria yang baik dan pengertian. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta dari seorang jutawan? - Zsa Zsa Gabor

15. Tidak ada yang lebih baik dari seorang teman kecuali itu adalah teman dengan cokelat - Linda Greyson

16. Saya jatuh cinta dengan cara Andamu sendiri - John Green

17. Cinta adalah suatu kondisi di mana kebahagiaan orang lain sangat penting bagi kebahagiaan Anda sendiri - Robert Heinlein

18. Hal terbaik untuk dipegang dalam hidup adalah satu sama lain - Audrey Hepburn

19. Oh, jika memilih dan memanggilmu milikku, cinta, kamu setiap hari Valentineku! - Thomas Hood

20. Hidup adalah bunga dimana cinta adalah madu - Victor Hugo

21. Cinta tidak membuat dunia berputar. Cinta adalah apa yang membuat perjalanan itu berharga - Franklin P. Jones

22. Anda selalu baru, ciuman terakhir Anda adalah yang termanis - John Keats

23. Tidak ada yang akan pernah memenangkan pertarungan antar jenis kelamin. Terlalu banyak bergaul dengan musuh - Henry Kissinger

24. Cinta adalah persahabatan yang telah terbakar - Ann Landers

25. Seiring bertambahnya usia cinta, hati kita menjadi dewasa dan cinta kita menjadi seperti bara, membara dalam dan tak terpadamkan - Bruce Lee

26. Cinta adalah janji, cinta adalah souvenir, sekali diberikan tidak akan pernah terlupakan, tidak akan pernah hilang - John Lennon

27. Pernikahan yang sukses membutuhkan jatuh cinta berkali-kali, selalu dengan orang yang sama - Mignon McLaughlin

28. Jika Anda mengingat saya, maka saya tidak peduli jika orang lain lupa - Haruki Murakami

29. Bagi kami berdua, rumah bukanlah tempat. Itu adalah seseorang, dan kami akhirnya pulang - Stephanie Perkins

30. Pegang tanganku, ambil juga seluruh hidupku, tapi aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu - Elvis Presley

31. Cinta itu seperti jam pasir, dengan hati terisi saat otak kosong - Jules Renard

32. Mencintai tidak hanya melihat satu sama lain, itu melihat ke arah yang sama - Antoine de Saint-Exupéry

33. Hanya ada satu kebahagiaan dalam hidup: mencintai dan dicintai - George Sand

34. Yang kamu butuhkan hanyalah cinta. Tapi sedikit cokelat sesekali tidak ada salahnya - Charles M. Schulz

35. Anda tahu Anda sedang jatuh cinta ketika Anda tidak bisa tidur karena kenyataan akhirnya lebih baik daripada impian Anda - Dr

36. Ragukan engkau bahwa bintang-bintang adalah api, Ragukan bahwa matahari bergerak. Meragukan kebenaran menjadi pembohong, Tapi jangan pernah meragukan cintaku - William Shakespeare

37. Kekuranganmu sempurna untuk hati yang dimaksudkan untuk mencintaimu - Tren Shelton

38. Romantis adalah memikirkan pasangan Anda, ketika Anda seharusnya memikirkan hal lain - Nicholas Sparks

39. Menikah seperti memiliki seseorang secara permanen di sudut Anda. Rasanya tidak terbatas, tidak terbatas - Gloria Steinem

40. Jika saya memiliki bunga untuk setiap kali saya memikirkan Anda… Saya bisa berjalan melewati taman saya selamanya - Alfred Tennyson

41. Tidak ada obat untuk cinta selain untuk lebih mencintai - Thoreau

42. Dicintai secara mendalam oleh seseorang memberi Anda kekuatan, sementara mencintai seseorang secara mendalam memberi Anda keberanian - Lao Tzu

43. Dan tiba-tiba semua lagu cinta tentangmu - Tidak dikenal

44. Jika saya bisa meraih dan memegang bintang untuk setiap kali Anda membuat saya tersenyum, seluruh langit malam akan ada di telapak tangan saya - Tidak dikenal

45. Kita paling hidup saat kita sedang jatuh cinta - John Updike

46. Sahabat adalah yang dibutuhkan hati setiap saat - Henry Van Dyke

47. Mencintai dan dicintai adalah merasakan matahari dari kedua sisi - David Viscot

48. Romansa adalah pesona yang mengubah debu kehidupan sehari-hari menjadi kabut keemasan - Elinor Glyn

49. Ketika Anda menyadari bahwa Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda dengan seseorang, Anda ingin sisa hidup Anda dimulai sesegera mungkin - Ketika Harry bertemu Sally

50. Siapa, yang dicintai, yang miskin? - Oscar Wilde

Tidak pernah di atas Anda. Tidak pernah di bawah Anda. Selalu disampingmu - Walter Winchell

Demikian 100 ucapan selamat Hari Valentine yang sangat berarti.