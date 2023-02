PENAMPILAN Marion Jola tak pernah luput dari sorotan, baik di atas panggung maupun dalam kesehariannya. Marion Jola memang tak hanya dikenal sebagai penyanyi bersuara merdu, tetapi juga dengan gayanya yang modis nan seksi.

Seperti yang terlihat pada unggahan foto terbaru Marion Jola di Instagram pribadinya. Penyanyi yang akrab disapa Lala tersebut membagikan momen liburannya di atas kapal.

"still about Cloudy Gilli but on a Catamaran 🤍 Mabuk laut jadi cerita lucu sampai fotoku yg ga merem cuma ada tiga. Tapi setidaknya aku bisa snorkeling liat penyuw dan bisa cerita kalian aku naik @utopiacatamaran!," tulisnya pada caption foto.

Meski mabuk laut, penampilan Lala tetap mencuri perhatian netizen. Seperti apa potretnya? Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari akun Instagram @lalamarionmj, Kamis (9/2/2023).

Pose duduk manja





Pertama ada potret Marion Jola berpose duduk manja dengan latar pemandangan laut. Dia tampak cantik berpose memamerkan kaki jenjang dan kulitnya yang eksotis.

Soal outfit, Lala mengenakan busana model one shoulder berwarna coklat yang memamerkan pundak mulusnya. Untuk bawahan, Lala mengenakan rok putih dengan bahan tipis transparan yang membuatnya penampilannya terkesan seksi.

Meski sedang menahan mabuk laut, tampilannya tetap mengundang komentar dari netizen yang terpesona melihat kecantikannya.

"Beautiful ❤️❤️," komen @marios***

"Imut syang eee ko manja bangat😍😍," kata @ardyan_gha***

"Talalu ketjeee 😍😍🔥," tutur @morrochic***

"Idaman ❤️," kata @dix.xx***

Pose rebahan





Berikutnya ada potret Marion Jola berpose rebahan dengan satu tangan menopang kepala. Tak hanya cantik, gayanya juga bikin netizen gemas!

"Cakep bat wey, bukan manusia ya?," kata @dewiastut***

"Kpn gua cantik kek gini yawlo," ujar @_icell***

"Wow gemes nya🔥," tutur @wahyu_***

Tatapannya bikin meleleh! Terakhir ada foto lebih dekat dari Marion Jola yang masih berpose dengan satu tangan menopang kepala. Kali ini dia memamerkan pose wajah fierce dengan tatapan tajam ke kamera yang bikin netizen meleleh! "nona cantinnya❤️❤️," ujar @auln*** "meleleh saya non😍," kata @gegera***