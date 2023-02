SEBANYAK 7 desainer asal Jawa Barat akan memamerkan hasil karyanya di ajang side event New York Fashion Week 2023.

New York Indonesia Fashion Week 2023 sendiri akan digelar di atas kapal pesiar Cruise Ship Pier 36 dengan beragam tamu undangan mulai dari unsur KJRI New York, beberapa diplomat negara sahabat hingga para pecinta fesyen.

Nantinya, akan ada lebih dari 120 produk fesyen yang akan ditampilkan dalam ajang bertajuk New York Indonesia Fashion Week (NYIFW) featuring Indonesia Fashion and Arts Festival (IFAF) 2023 ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi IFAF yang berkolaborasi dengan NYIFW menampilkan karya perancang busana dalam negeri yang akan berlangsung pada 11 Februari 2023 mendatang.

"Ini perlu kita apresiasi bahwa dengan membuka wawasan teman-teman ini tiba-tiba mereka punya koneksi, mereka juga punya pengalaman sehingga desain yang mereka lihat bisa lebih kolaboratif dan bervariatif," kata Sandiaga Uno dalam keterangan resminya dikutip Kamis (9/2/2023).

Sandi berharap, dengan pengalaman memamerkan produk di kancah internasional, para desainer dapat lebih semangat berkarya, juga mempunyai daya saing dan kepercayaan diri untuk mengekspor produk fesyennya.

Adapun desainer busana dari Indonesia yang akan turut serta, yakni Lady Dahlia, Hanny Lovelly, Bens Zuebarca, Defrico Audy, Yumna Shiba, Anggodo, Eva Yasul, dan Dewi x Malik Moestaram.

Selain itu, Rudi Sularso (Bagus Butik Indonesia), Faisal Fatich (Bagus Butik Indonesia), Fenta House by Feny Ardian, Dechantique By Ning Santoso, Layka by Fitri, dan Ansania Premium x Kantiss.

Selain mendapat fasilitasi untuk fashion show, para desainer juga berkesempatan untuk branding melalui mini show sekaligus opening gallery di Kota Delaware pada 13 Februari 2023 mendatang.

Salah satu desainer busana Indonesia asal Jawa Barat Yumna dengan brand Yumna Shiba mengaku, senang sebagai desainer muda dapat turut serta memamerkan karyanya di NYIFW 2023.

Salah satu produk fesyen yang akan ditampilkannya, yakni riding jacket untuk motor berbahan kulit khas Sukaregang Garut dengan tema desain batik Mega Mendung khas Cirebon.