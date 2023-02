SOPHIA Latjuba merupakan salah satu selebriti Tanah Air yang terkenal awet muda. Meski telah memasuki usia 53 tahun, ia tampak tak pernah menua. Salah satu rahasia awet mudanya adalah dengan rajin melakukan yoga.

Ya, Sophia Latjuba kerap membagikan resep awet mudanya di akun Instagram pribadinya. Ia tampak rajin memposting potret dirinya saat beryoga.

Melalui potret-potret tersebut, ia tak hanya membagikan rahasia awet muda, namun juga memotivasi siapapun untuk bisa hidup sehat dengan yoga.

Seperti potret dirinya saat melakukan yoga baru-baru ini. Ia tampak tampil bugar dan ceria saat mempraktekkan beberapa gerakan yoga.

Mulai dari gerakan mengangkat salah satu kaki hingga ke atas dengan posisi setengah rebahan, sampai dengan gerakan yang lebih santai dengan duduk bersila.

Lekuk tubub Sophia Latjuba yang masih langsing bak gadis belia juga tampak begitu terekspos karena sporwear serba ketat yang ia kenakan. Yakni berupa atasan one shoulder ketat berwarna putih krem yang dipadukan dengan celana legging berwarna lilac muda.

Tak lupa, ia tampak mengenakan matras yoga berwarna peach sehingga penampilannya saat yoga secara keseluruhan tampak begitu matching.

“Don’t let age and society limit yourself - your body is bondless and belongs to you only. The standard is you. It’s okay to be you,” tulis Sophia Latjuba dalam keterangan unggahannya, Kamis, (9/2/2023).

Unggahan seksi Sophia Latjuba saat sedang melakukan yoga itu lantas mendapat beragam reaksi dari nitizen di kolom komentar. Selain banyak yang dibuat terkagum-kagum, tak sedikit juga nitizen yang menyenggol nama Gita Savitri terkait masalah awet muda.

“Cita2 pengen kaya sophia tapi tiap hari makan cakie cilok cilor cireng mie ayam baso. Dahlah bay,” ujar @ti******

“Nahh ini the real awet muda. Idolakk pokoknya,” ujar @di******

“Ini bukti awet muda,” ujar @ap******

“Siapa blg awet muda itu kalo gak punya anak,” ujar @ev*******

“The real awet muda and aging gracefully,” ujar @ar******

“Age is just a number,” ujar @bor******

“Nih awet muda beneran,” ujar @bar*****

“Nah ini baru awet muda cantik, aura positif. Kalo si child free itu awur awuran,” ujar @yo******.