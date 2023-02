BUANG air atau defekasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam sistem pencernaan manusia. Ketika seseorang tidak bisa membuang kotoran, maka dia bisa mengalami beberapa masalah kesehatan, salah satunya peradangan usus.

Oleh karena itu, menahan buang air besar memang tidak boleh dilakukan, meskipun ada beberapa orang kesulitan untuk buang air besar berhari-hari. Tapi, ada beberapa orang yang memiliki ketakutan akan tinja yang kerap disebut "coprophobia", sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani "kopros" (kotoran) dan "phobos" (takut).

Salah satunya di Inggris, seorang model yang dijuluki dengan istilah 'poo-shy' karena ia bisa berminggu-minggu tak menggunakan toilet untuk melakukan defekasi. Model ini juga menceritakan bagaimana ia pingsan saat pemotretan setelah tidak pergi ke toilet selama dua minggu. Melansir dari Daily Mail, Emerald Barwise, dari Wrexham, Wales, berpikir menghindari toilet selama berhari-hari, bahkan kadang berminggu-minggu adalah hal yang 'normal'.

Wanita berusia 36 tahun, yang berprofesi sebagai model vintage tahun 1940-an atau 50-an ini, mulai menderita kembung yang serius saat bekerja di lokasi syuting.

Emmerald tidak makan sebelum syuting, dan mengakui gaya hidupnya memengaruhi kehidupan bersosialisasinya, salah satunya seperti pergi keluar untuk makan malam. Dia melanjutkan ke suatu program Channel 4 Know Your S**t: Inside Our Guts untuk membicarakan kondisinya tersebut.

Dalam tayangan itu, Emmerald mengatakan bahwa dia tidak berasal dari keluarga yang membicarakan tentang hal-hal semacam itu. "Saya berusia 36 tahun dan ini telah terjadi selama hidup saya, dan tentu ingin menyelesaikan hal ini,โ€ katanya.

Model profesional ini mengklaim dia tampak seperti orang yang tengah hamil, ketika berada di set setelah tidak pergi ke toilet selama berminggu-minggu. โ€œKetika aku berkencan dengan orang-orang sebelumnya, sangat sulit untuk pergi ke toilet,โ€ tambahnya.

Di acara tersebut, Emmerald bertemu dan duduk dengan seorang ahli diet, Sophie Medlin untuk menyelesaikan masalah fesesnya. Kepada Sophie, Emmerald mengatakan bahwa dirinya sangat jarang pergi ke toilet.

Hal tersebut membuatnya khawatir, awalnya semua gejala yang ia rasakan dianggap sebagai hal normal. Dan kini, ia baru menyadari bahwa hal tersebut tidaklah normal. โ€œAku khawatir hal apa yang telah aku lakukan, hingga merusak diriku sendiri,โ€ katanya.

Emmeral menjelaskan lebih lanjut jika dia bisa menghabiskan satu pizza utuh sendirian. Model ini tidak suka menggunakan toilet orang lain dikarenakan ia sangat malu dengan hal tersebut. Sophie Medlin, seorang ahli diet menjelaskan jika sembelit lebih sering terjadi pada wanita, sehingga beberapa tablet hanya dilisensikan untuk wanita. Setelah mereka menguji fesesnya, hasilnya menunjukkan bahwa fesesnya mengandung bakteri yang terkait dengan kecemasan, suasana hati yang buruk, dan ADHD. Untuk menghentikan kembung, Sophie merekomendasikan untuk mengurangi makanan seperti bawang putih dan bawang merah yang dapat membuat sebagian orang merasa kenyang yang tidak nyaman. Untuk membantu buang air besar agar lebih mudah, Sophie juga memberinya beberapa saran tentang cara duduk yang benar di toilet. Duduk lah pada sudut 60 derajat dapat membantu mengendurkan otot rektum dan mengurangi ketegangan saat buang air besar. Sementara itu, ukuran sampel kecil menurut sebuah studi tahun 2019, menunjukkan bahwa duduk dengan lutut sedikit terbuka adalah cara paling efektif untuk buang air besar.