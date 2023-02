HARI valentine biasanya akan kita habiskan bersama dengan pasangan. Biasanya, saat hari valentine kita mengajak pasangan untuk makan bersama atau jalan-jalan.

Tapi, tidak ada salahnya jika dihari valentine kali ini juga disertai dengan soundtrack. Nah, berikut adalah lagu-lagu yang akan membuat Anda dan pasangan merasakan love is in the air!

Leave The Door Open – ANDERSON PAAK, Bruno Mars, and Silk Sonic

Menyambut hangatnya hari valentine, rasanya kurang lengkap tanpa mendengarkan lagu yang pas bersama pasangan. Tidak ada yang tidak bisa menggantikan flirty vibe dari Leave the Door Open yang membuat para pendengarnya langsung ingin “dancing, romancing”. R&B Ballad yang lembut dan mellow berisikan dedikasi dan cinta akan membuat hari valentine untuk pasangan mana pun menjadi sempurna.

The Moon Song – Karen O, Ezra Koenig

Merupakan lagu ballad melankolis di mana dua kekasih saling berbicara satu sama lain, memperbaharui cinta mereka, dan mengingat seberapa jauh jarak mereka. Walaupun tampak sedih, lagu ini membuat kita mengapresiasi keberadaan pasangan dalam hidup kita dan terus mengusahakan yang terbaik untuk suatu hubungan. Pasangan yang merayakan valentine dengan jarak jauh mungkin bisa relate dengan lagu ini.

Baby I’m Yours – Arctic Monkeys

Originalnya Baby I'm Yours adalah lagu yang ditulis oleh Van McCoy yang menjadi hit pada tahun 1965 untuk Barbara Lewis (AS) dan Peter & Gordon (Inggris). Namun, versi dari Arctic Monkeys untuk lagu ini patut dinikmati. Suara Alex Turner mengalun memberi penekanan bahwa dia akan pergi ke ujung bumi demi seorang gadis.

I Want U Around – Snoh Alegra Dalam I Want U Around tampak sang pelantung jatuh cinta mendalam pada kekasihnya. Snoh Alegra menampilkan vokalnya yang halus dan menggoda didukung oleh suara piano yang mengalun santai. Lagu ini cocok sekali didengarkan dalam suasana santai nan romantis. Honeymoon Avenue – Ariana Grande Lagu ballad dari Ariana Grande ini termasuk hits yang tak pernah lekang oleh waktu. Menandakan awalan hubungan yang menyenangkan; ditandai dengan istilah Honeymoon Avenue. Romantisme awal hubungan pada saat Valentine dapat dideskripsikan oleh lagu ini.