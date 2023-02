TAMPILAN outfit ibunda aktris cantik Nikita Willy jadi sorotan netizen, lewat foto terbaru yang diunggah oleh mama muda satu orang anak tersebut.

Lewat akun Instagram pribadinya, @nikitawillyofficial94, Nikita mengunggah potret lawas dirinya saat masih kecil dengan sang ibu, Yora Febrina saat dirinya berulang tahun.

Kolase foto lawas tersebut, diunggah Nikita untuk memperingati momen perayaan ulang tahun sang ibunda tercinta.

"Life with you is so beautiful, Happy birthday mum @yorafebrina" tulis Nikita Willy , dikutip pada Sabtu (11/2/2023).

Alih-alih fokus pada potret kecil Nikita yang cantik dan menggemaskan, sebagian netizen justru menyoroti gaya penampilan ibunda Nikita jaman dahulu di era 90-an yang sudah terlihat elegan, mewah dengan outfit branded nan mewah dengan blus lengan panjang keluaran Chanel, jauh sebelum Nikita sukses menjadi artis. Tampilan ‘old money’ ala ibunda Nikita tersebut pun membuat para netizen menyakini pesinetron cantik itu memang terlahir dari keluarga kaya raya, jauh sebelum dirinya berkarir dan sukse menjadi artis top Tanah Air. "Old money ternyata" komentar akun @mer***** "Dia masih bocah, emaknya sudah pake Chanel enggak tuh" seru netizen dengan akun bernama @dh****** "Jaman segitu bajunya sudah Chanel" ujar @ur****** "Salah fokus sama baju ibu, Chanel dari dulu. Orang sekarang rame-rame pamer baju Chanel, Dior, ibunya sultan dari dulu masyaAllah" tulis akun @nes******* panjang lebar.