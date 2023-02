ANASTASYA Khosasih bisa dibilang salah satu sosok yang kerap mencuri perhatian di Instagram. Dia merupakan salah satu selebgram cantik dengan penampilan yang bikin para pria gagal fokus.

Anastasya Khosasih memiliki paras cantik khas oriental. Selain itu, perempuan yang akrab disapa Tasya tersebut juga memiliki body aduhai.

Tak heran penampilan Tasya nyaris selalu terlihat seksi apapun busana yang dikenakannya. Seperti penampilan Tasya pada unggahan foto terbarunya di Instagram satu ini.

Selebgram berusia 21 tahun tersebut mengenakan tanktop hitam ketat dengan kemeja oversized yang distyling menjadi outer. Body aduhai yang terekspos membuat penampilan Tasya terlihat seksi dengan busana ketat seperti ini.

Dia memadukannya dengan memakai celana super pendek warna senada sebagai bawahan. Alhasil, pose duduk santai menjadi terlihat semakin seksi.

Tak heran unggahan foto Tasya langsung dibanjiri komentar dari netizen. Hampir sebagian besar dari netizen gagal fokus melihat penampilan Tasya yang cantik dan seksi.

"cantik bangett," kata @danzpt***

"Kecantikanmu tak terkalahkan kak @anastasyakh 😍❤️🙌🔥," ujar @ahmadrudi***

"Gemoy," tutur @akromta***

"Ketat kaya liga spanyol," celetuk @agungprayu***

"bkin Candu," timpal @excoboo***

"Nah gitu donk BESTie posenya jadi bisa lihat kelebihanmu dengan jelas dan seksama ....pokoknya you are the best lah," ungkap @mega2***

"barbie hidup," kata @ecao***

