RIHANNA tampil di Super Bowl 2023. Momen bersejarah ini ternyata tidak mau disia-siakan oleh sejumlah artis dunia, sebut saja Adele hingga Billie Eilish.

Ya, sejumlah artis terpantau datang langsung ke State Farm Stadium Glendale, Arizona, Amerika Serikat untuk nonton 'konser' Rihanna di Halftime Super Bowl 2023.

Siapa saja yang sudah datang ke Super Bowl 2023 demi Rihanna dan bagaimana tampilan mereka? Berikut rangkuman MNC Portal, Senin (13/2/2023), khusus untuk Anda:

1. Adele









Adele adalah artis pertama yang kehadirannya terciduk netizen Twitter. Di momen itu, Adele mengenakan blazer hitam putih lengkap dengan kacamata besar menutupi hampir seluruh wajahnya. Handbag yang dipilih punya motif serupa dengan pakaiannya.

2. Billie Eilish









Penyanyi berikutnya yang datang ke 'konser' Rihanna di Super Bowl 2023 adalah Billie Eilish. Ia terlihat mengenakan baju putih lengkap dengan slayer Gucci yang diikat di leher. Super simple look as always, ya.

3. Olivia Rodrigue









Olivia datang ke Super Bowl 2023 dengan tampilan cute berkepang dua. Ia terpantau mengenakan sleeveless dipasangkan dengan layering necklace silver, cincin kupu-kupu, dan gelang rantai warna silver.

4. Jay Z dan Blue Ivy



Jay Z dan Blue Ivy Carter juga terlihat hadir di Super Bowl 2023. Mereka datang untuk melihat pertandingan sekaligus mendukung penuh Rihanna. Jay Z mengenakan sweater hoodie hitam, sedangkan Blue Ivy nyaman mengenakan crewneck big pattern dipasangkan dengan kacamata hitam dan snapback. 5. SZA



Sza juga terlihat hadir di Super Bowl 2023. Ia terpantau duduk santai sembari menikmati pertandingan mengenakan crew neck oversized putih gading dipadukan dengan semacam statement pants. Gayanya asik banget, ya. 6. Cara Delevingne



Supermodel Cara Delevingne juga terlihat hadir di Super Bowl 2023. Ia mengenakan kaos bertuliskan, 'Rihanna concert interrupted by a football game, weird but whatever'. Slay! 7. Nicki Minaj



Nicki Minaj juga hadir di Super Bowl 2023. Ia tampil sangat proper mengenakan semacam white top ber-zipper pada bagian sisi tubuhnya. Rambutnya jadi sorotan utama!