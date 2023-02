JAKARTA - Kini perhiasan berlian mulai digandrungi semua kalangan. Perhiasan berlian tak terbatas untuk para kolektor berlian saja. Kilauan dan model-model yang unik, serta trendy tentu ingin dimiliki dan dikoleksi oleh siapapun.

Untuk mempercantik penampilan dan membuat Anda tampil beda, Passion Jewelry menciptakan karya istimewa dalam momen merayakan ulang tahun ke-100 Disney. Acara spektakuler persembahan The Walt Disney Company ini diberi nama Disney100 atau D100.

Butik perhiasan berlian Passion Jewelry telah berdiri sejak 2005. Passion Jewelry terkenal dengan desain yang menawan, beda dari yang lain, serta dipercaya oleh para public figure. Passion Jewelry pernah merancang desain cincin pernikahan untuk Lesty Kejora dan Ria Ricis.

Tak hanya itu, kolaborasi dengan beberapa public figure, seperti Olla Ramlan, Ivan Gunawan, dan desainer aksesoris Rinaldy A Yunardi membawa Passion Jewelry semakin dipercaya.

Seluruh koleksi Passion Jewelry sudah terjamin kualitas dan keasliannya, karena telah mengantongi sertifikat resmi dari Gemological Institute of America (GIA). Selain itu, perhiasan berlian Passion Jewelry menampilkan natural diamond dengan tingkat kejernihan VVS (very very slightly), dengan warna berlian di tingkat D hingga F.

Dengan quality control yang ketat melalui tahapan lab standar internasional, Passion Jewelry mampu menghadirkan perhiasan berlian yang sempurna dan membuat penampilan Anda semakin menawan.

Menyambut momen D100 yang penuh kemegahan dan keceriaan, Passion Jewelry meluncurkan perhiasan berlian bertema Disney dengan jual cincin Disney dan kalung Disney untuk Anda yang merindukan nuansa ceria dari para karakternya.

Tentunya, karakter-karakter Disney yang sudah akrab seperti Mickey Mouse, Minnie Mouse, serta teman-temannya akan memeriahkan ulang tahun Disney yang berpusat di Disneyland Resort, tepatnya pada 27 Januari 2023. Tak ketinggalan, Disneyland Park seluruh dunia pun turut menggelar momen spektakuler ini.

D100 ini akan menghadirkan berbagai keajaiban yang luar biasa, mulai dari dekorasi yang menakjubkan, seperti Istana Sleeping Beauty yang dihias khusus untuk merayakan ulang tahun Disney, hingga kemegahan lainnya yang disuguhkan untuk para pengunjung. Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan atraksi-atraksi spektakuler yang mengesankan dan parade menarik lainnya.

Bagi Anda yang ingin mengajak keluarga dan anak-anak, ini waktu yang tepat untuk bercengkerama bersama para karakter Disney serta menikmati keajaiban negeri dongeng yang paling mengagumkan.

Tentunya, segera juga miliki cincin Disney dan kalung Disney sebagai pelengkap penampilan Anda agar makin modis dan bergaya!

Ingin melihat koleksi Passion Jewelry terupdate, klik www.passionjewelry.co.id sekarang juga!

(FDA)