ARTIS sekaligus model, Siva Aprilia bisa dibilang kerap mencuri perhatian netizen di media sosial. Bukan hanya cantik, Siva Aprilia juga memiliki gaya penampilan yang modis dan seksi.

Tak jarang model cantik sekaligus Disc Jockey (DJ) ini mengenakan busana yang memperlihatkan body aduhainya. Seperti yang terlihat pada foto penampilan Siva Aprilia di Instagram pribadinya baru-baru ini.

Siva Aprilia berpose di dalam mobil, penampilannya dijamin bikin para pria salah fokus alias salfok! Siva mengenakan kaos ketat berwarna hitam dan celana jeans.

"Sepertinya sudah harus mulai diet ketat ๐Ÿ˜“," tulis Siva Aprilia pada caption unggahan fotonya.

Mengenakan kaos ketat, Siva Aprilia seperti memamerkan bodynya yang aduhai. Apalagi angle foto diambil dari samping, lekuk tubuh perempuan berusia 27 tahun itupun terpampang nyata.

Penampilan Siva pun menjadi terlihat seksi, meski dengan gaya outfitnya yang simpel. Selain itu, Siva yang berpose tanpa melihat kamera juga terlihat cantik.

Gaya rambut Siva Aprilia juga di sini tak kalah mencuri perhatian. Biasa tampil dengan rambut panjang digerai, Siva kali ini menata rambutnya dengan gaya dikepang.

Penampilan Siva pun makin mengundang komentar dari netizen. Netizen pun seperti dibuat tak berkedipย melihat penampilan Siva dengan body seksinya.

"Bagus bgt bodynyaa ๐Ÿซถ๐Ÿป iri aku ๐Ÿ˜," ujar @ratnayi***

"Udah pas body nya," sambung @zaditt***

"Jngan diet mbak... Bgusan berisi ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ," kata @bakolcawe***

"Diet? You dont need to diet๐Ÿ˜ you look great๐Ÿ˜‰," tutur @views007bea***

"Kak Siva Sungguh Menggoda๐Ÿ˜๐Ÿ˜‹," celetuk @raflind***

"Tetap cantik seksi," kata @pt.maharani***

(hel)