MERAWAT kulit jadi tantangan yang sering dihadapi para working mom. Kadang mereka merasa enggak sempat merawat wajah dengan serius.

Padahal merawat wajah penting dilakukan sekalipun sibuk mengurus anak. Karena tak hanya kecantikan, tetapi juga menjaga kesehatan kulit.Â

Karena itu, CEO dan Co-Founder Keina Beauty I Gusti Ayu Komang Triana Gyshela mengatakan, working mom yang sibuk membutuhkan skincare all in one solution. Karena praktis, efektif, serta aman bagi dirinya dan keluarga.

"Kami memberikan produk skincare terbaik bagi perempuan Indonesia sekaligus melindungi lingkungan. Karena pada dasarnya 2 hal ini, kulit dan alam, yang membuat kita terus hidup," ujarnya dalam keterangan resmi.

Dia percaya, kulit yang sehat melindungi tubuh dan membuat cantik. Sementara manusia tak bisa hidup tanpa alam.

Tips dari Triana, disarankan para ibu memakai skincare bebas parfum dan pewarna buatan. Selain itu juga bebas ethoxylate dan formaldehyde, bahan kimia yang dapat memicu risiko terkena kanker kulit dan payudara.

"Skincare yang bagus mengandung active ingredients yang aman. Seperti pomegranate, rose, citrus, black tea, sun flower, marula tree oil, tea tree oil, rice, dan coconut oil," tambahnya.

Seperti yang ada dalam facial wash, brightening moisturizer, essence, dan cc cream. Semuanya kini dikemas praktis secara eco -friendly.

