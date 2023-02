HARI Valentine memang biasa menjadi momen untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Jadi tidak ada salahnya untuk menuangkan segala upaya agar membuat hari tersebut seistimewa mungkin bagi yang tercinta.

Pada bulan yang penuh kasih sayang ini, Park Hyatt Jakarta menawarkan sejumlah pengalaman spektakuler bagi Anda yang ingin merayakan momen spesial bersama. Park Hyatt Jakarta menawarkan pengalaman menginap eksklusif yang bertajuk “Suite Getaway”.

Dilengkapi fasilitas sarapan, welcome amenities, gift set eksklusif dari BABOR, perawatan pijat di The Spa, kredit F&B senilai Rp700 ribu, serta kamar dengan pemandangan kota yang memanjakan mata, “Suite Getaway” ini tentunya cocok bagi pasangan yang ingin menciptakan momen intim serta mengukir kenangan baru.

Hari Valentine tidaklah lengkap tanpa makan malam yang romantis. Park Hyatt Jakarta mempersembahkan “Valentine’s Day at The Park”, hidangan makan malam istimewa untuk Anda dan yang terkasih. Pengunjung dapat menikmati santapan dari buffet yang tentunya lengkap dan beragam di Dining Room Park Hyatt Jakarta.

Jika Anda ingin memanjakan sang kekasih dengan suasana yang lebih romantis, Park Hyatt Jakarta juga memiliki KITA ?? Restaurant di mana Anda dapat menikmati fine-dining ditemani pemandangan cakrawala kota Jakarta yang memukau. Khusus untuk Hari Valentine, KITA ?? Restaurant menawarkan rangkaian hidangan spesial lengkap dengan six-course set menu yang dirancang khusus oleh Chef Takeumi Hiraoka.

Adapun menu lengkap dalam six-course set menu sebagai berikut: Kombu-marinated salmon and watercress salad; Chawanmushi with edamame; Pan-seared Japanese yellowtail kanburi; Kakiage with burdock root and scallops; dan Grilled Australian Wagyu Beef Ribeye.

Follow Berita Okezone di Google News

Selain itu, terdapat juga KITA BAR yang akan memeriahkan perayaan Hari Valentine dengan hiburan musik R&B yang dibawakan oleh DJ Justeen dan DJ El. Khusus para wanita, segelas complimentary prosecco menunggu untuk Anda nikmati. Park Hyatt Jakarta juga memiliki Conservatory yang menyajikan dua pengalaman luar biasa bagi para pecinta manis, yaitu afternoon tea dengan suguhan istimewa dari Dammann Frères serta seleksi kue yang menggiurkan. Bersama Park Hyatt Jakarta, Hari Valentine akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.