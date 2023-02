SOSOK Selvi Kitty selalu mencuri perhatian publik, tak terkecuali kaum adam. Melalui unggahannya di pedangdut 29 tahun itu kerap mengunggah potret seksi di media sosial.

Seperti di Instagram pribadinya, Selvi mengunggah dua foto memakai one shoulder dress abu-abu ketat yang dipadu padankan dengan sneakers. Dia menambahkan aksesori jam tangan dan cincin.

"Aku kamu kita wanita. I can buy my self flowers," tulis Selvi dalam keterangan foto yang Okezone kutip dari Instagram @selvikitty, Rabu (15/2/2023).

Tampilan rambutnya diikat setengah dan parasnya terlihat cantik dengan makeup tebal. Di foto ini dia menunjukkan lekuk tubuh dan menunjukkan body goalsnya.

Di slide kedua, Selvi pose centil dengan satu mata berkedip dengan wajah duckface. Dia terlihat bertolak pinggang dan bahu mulusnya begitu terlihat.

Postingan tersebut pun mencuri perhatian netizen. Tidak sedikit dari mereka yang memberi komentar menggoda.

"My kind of body goals," ujar @berna***

"Bikin merinding body nya," kata @safira***

"Demi apa aku suka sama body nya KA Selvi," kata @puput***

"Yang begini bikin kangen terus," kata @boyy***

