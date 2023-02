APAKAH Maria Vania melakukan operasi payudara? Untuk mengetahui jawabannya, simak ulasannya dalam artikel ini.

Maria Vania dikenal sebagai presenter cantik dengan penampilan seksi. Tak hanya body goals, Maria Vania memiliki payudara yang indah.

Selain pujian, banyak juga orang yang bertanya-tanya apakah Maria Vania melakukan operasi payudara. Presenter berusia 31 tahun tersebut pernah mengklarifikasinya saat menjadi bintang tamu dalam YouTube Podcast Deddy Corbuzier, 3 September 2020.

(Apakah Maria Vania melakukan operasi payudara?, Foto: YouTube/Deddy Corbuzier)

Awalnya Deddy Corbuzier bertanya apakah Maria Vania melakukan operasi seperti pada bagian wajah atau payudara. Menjawab pertanyaan tersebut, Vania menyebut bentuk tubuhnya dahulu dan sekarang memang sangat berbeda.

Salah satunya karena dahulu masih sembarangan dalam mengonsumsi makanan. Bentuk tubuhnya saat dahulu belum body goals dan fit seperti sekarang.

"Karena dulu aku bener-bener not into fitness at all. Dulu aku bener-bener masih makan martabak, nasi padang. Ingat enggak dulu mukaku chubby banget, terus kayak enggak jelas gleber-gleber ke mana-mana, enggak shape banget, enggak fit," ungkap Vania.

(Apakah Maria Vania melakukan operasi payudara?, Foto: Instagram/@maria_vaniaa)

Maria Vania menceritakan dirinya mulai mengubah penampilan saat mulai terjun menjadi presenter olahraga. Dia mengaku ingin mendalami karir dan memahami semua tentang olahraga.

"Pas presenter olahraga itu akhirnya aku gila olahraga banget. Karena aku inginnya 110 persen. Kamu jadi presenter olahraga, kamu harus paham banget," sambungnya.

Sementara untuk bentuk payudara, Vania membantah sekaligus membantah telah melakukan operasi. Dia mengatakan payudara besar miliknya adalah faktor genetik dari sang ibu.

"Kamu enggak mau periksa sih dulu (sambil tertawa bercanda). Sebenarnya dari mama aku uda ada genetiknya, cuma bagian belakang (bokong) aku kurang," pungkasnya.

