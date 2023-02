MENGUAK alasan pasangan lebih memilih childfree daripada punya anak. Istilah menggambarkan pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Hal itu pernah diucapkan oleh pasangan Gita Savitri dan Paul Partohap yang memilih untuk tidak memiliki momongan. Pilihan ini menjadi trend di kalangan generasi milenial.

Meski begitu, tidak semua masyarakat menerima keputusan childfree. Pasalnya, masyarakat memandang rendah pasangan yang memutuskan tidak memiliki anak.

Mengutip dari Parent Circle, berikut menguak alasan pasangan lebih memilih childfree daripada memiliki anak.

1. Tidak memiliki dorongan menjadi orangtua

Alasan pasangan lebih memilih childfree karena menganggap tujuan hidupnya bukan menjadi orangtua. Laura Scott dalam bukunya Two is Enough: A Couple's Guide to Living Childless by Choice menuliskan 41% responden tidak ingin memiliki anak karena sibuk berkarir.

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara 75% lainnya mengatakan bahwa diri mereka tidak berkeinginan memiliki anak. Responden wanita juga mengatakan diri mereka tidak keibuan. 2. Nilai kebebasan Tidak semua pasangan menikah ingin memiliki anak. Banyak pasangan yang mungkin bahagia sebagai dua orang. Mereka bisa berkencan dan menikmati gaya hidup bebas, dan sebagainya. Laura Scott mengatakan bahwa ia sangat menghargai kebebasan. Itulah mengapa ia tidak ingin memiliki anak. 3. Takut akan tanggung jawab Memiliki anak merupakan tanggung jawab berat seumur hidup. Pasangan tidak memiliki waktu sendiri dan kurang mendapat waktu tidur. Membutuhkan komitmen untuk mencintai dan merawat individu lainnya. 4. Memiliki masa kecil buruk Masa kecil yang buruk menjadi alasan pasangan lebih memilih childfree. Pertengkaran dan perselisihan orangtua di masa lalu membuat batin anak terluka. Anak dengan batin terbuka tidak ingin mengulangi pola asuh yang salah. 5. Fenomena DINK (Double Income No Kids) Memiliki anak berarti harus mengorbankan ambisi dan kepentingan mereka. Namun, tidak semua orang siap untuk membagi waktu dan pendapatannya kepada individu lain. Itulah mengapa mereka memilih childfree. (RIN)