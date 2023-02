SUPERMODEL memang dikenal memiliki tubuh proporsional dan wajah cantik. Tapi, jangan salah supermodel saat ini tidak bisa hanya modal tampang doang loh.

Mereka harus memiliki pemikiran luas, dengan ide-ide kreatif dan juga pemahaman tentang sebuah masalah. Oleh karena itu, di kontes-kontes kecantikan juga dibahas isu-isu sosial.

Vision Director & Fashion Director Australian Supermodel of The Year Australian Supermodel of The Year (ASOTY) Kal Kalim mengatakan seorang supermodel harus memiliki ide kreatif.

“Jadi sorang supermodel itu bukan tentang menemukan 'supermodel'. Ini tentang membantu setiap gadis di luar sana menemukan supermodel dalam dirinya. Ada sosok dan kepribadian seorang Supermodel dalam diri kita masing-masing,” ujar Kal Kalim dalam keterangan resminya, Selasa (14/2/2023).

Menjadi seorang model juga harus percaya pada inklusivitas yang mewakili orang-orang dari semua warna kulit, orang-orang dari semua ukuran, orang-orang dari semua agama dan orang-orang dengan pandangan yang berbeda atau bahkan bertentangan.

Kal Kalim menambahkan jadi seorang supermodel juga harus bisa untuk menciptakan komunitas yang memahami, menghormati, dan memberikan kesempatan secara bebas dan adil bagi semua orang.

“Selain itu juga calon supermodel akan membantu calon model muda untuk belajar tentang aspek kreatif, periklanan, pemasaran dan segi komersial dari industri mode dan modelling melalui sesi pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan oleh pakar industri dan figur publik,” tuturnya.

ASOTY 2023 sendiri sudah terpilih 19 kontestan yang mewakili negara-negara dari Australia, Rusia dan Indonesia. Pada pertengahan Januari 2023 lalu, para peserta bertandang ke Bali untuk mengikuti serangkaian kegiatan mulai dari photoshoot, mengunjungi atraksi lokal, belajar budaya Bali dan Indonesia. Empat pemenang kategori telah dipilih tahun ini di bawah kategori, Runway/Catwalk, Editorial/Fashion, Commercial/Advertising dan Social/Influencer dan tentunya telah dinobatkan satu pemenang sebagai Australian Supermodel of The Year 2023, yaitu Kristina Shevchenko Grand Final diadakan dalam lima putaran peragaan busana yang dibawakan oleh para finalis termasuk koleksi busana denim yang dirancang oleh Kal Kalim, koleksi pakaian renang dan busana a la resor, koleksi busana olahraga dan koleksi dari desainer Australia dan Indonesia. “Keberlanjutan, persaudaraan dan mendukung bisnis lokal adalah fokus besar kami selama dua tahun terakhir. Grand final tahun ini lebih banyak tentang kerja sosial, networking, pertukaran budaya dan malam final runway yang merupakan puncak dari keseluruhan program” tutup Kal Kalim.