MASIH belum menentukan mau kasih kado valentine apa ke suami? Baca artikel ini sampai selesai, semoga dapat referensi barang yang mau diberikan ke suami sebagai tanda cinta.

Di momen Hari Valentine 14 Februari ini, memberikan surprise atau kejutan untuk suami mungkin jadi bagian dari rencana Anda. Tapi, barang apa yang mau dibeli mungkin belum terpikirkan.

Jika Anda membutuhkan nasihat yang tepat, maka pendapat penelitian yang dilaporkan Forbes ini bisa jadi acuan.

Dikatakan di sana bahwa pria atau suami itu suka diberikan barang kekinian atau 'aneh' sekalian. Aneh di sini dijelaskan bahwa barang tersebut 'out of the box' namun tetap berfaedah.

"Pria pada umumnya suka diberikan barang yang sifatnya fungsional. Artinya, barang tersebut berfaedah untuk menunjang pekerjaan atau aktivitas kesehariannya," ungkap laporan Forbes, dikutip MNC Portal, Selasa (14/2/2023).

Nah, salah satu barang unik namun berfaedah yang bisa jadi referensi kado valentine untuk suami misalnya bantal Comfi yang punya teknologi breathable pillow.

"Tipe bantal seperti ini memungkinkan suami tidur lebih pulas, karena bantal terasa sejuk dan nyaman," ungkap laporan Comfi.

Dengan tidur yang berkualitas, ini akan membantu suami hidup lebih sehat. Sebab, beberapa manfaat tidur pulas ini akan dicapai.

Diterangkan laman Health, berikut beberapa manfaat tidur pulas:

1. Dapat berpikir lebih positif di pagi hari

2. Jadi jarang sakit

3. Berat badan terkontrol dengan baik

4. Turunkan risiko sakit serius seperti diabetes dan penyakit jantung

5. Mengurangi stres dan meningkatkan mood di pagi hari

6. Dapat bersosialisasi dengan baik

7. Membuat keputusan yang tepat Nah, agar tidur pulas tercapai, ada beberapa faktor lain di luar pemilihan bantal berkualitas yang harus diperhatikan. Apa saja? 1. Usahakan minum air putih hangat sebelum tidur, tidak perlu banyak 2. Mengatur ventilasi ruangan dan matikan tv 3. Mandi air hangat sebelumnya bisa memicu tidur lebih pulas 4. Pilih produk peralatan tidur yang nyaman Selain beliin kado valentine bantal sehat, Anda juga bisa membelikan suami barang-barang hobinya atau produk sesuai dengan pekerjaannya. Misal, suami berkutat dengan teknologi, maka Anda bisa membelikan sesuatu yang kekinian terkait gadget misalnya. Atau kalau suami Anda suka dengan dunia masak, tidak ada salahnya membelikan peralatan masak baru yang dapat menunjang hobinya. "Pun kalau mau membelikan alat olahraga atau mendaftarkan suami ke pusat kebugaran, itu bisa jadi pilihan yang tepat," sambung laporan Forbes. So, mau memberikan apa ke suami di hari Valentine 14 Februari ini?