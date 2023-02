PENYANYI rap Pharrell Williams digandeng oleh salah satu rumah mode ternama Louis Vuitton. Pharrell memang bukan hanya berprofesi sebagai penyanyi, dia pun merupakan produser yang andal.

Rapper, produser, sekaligus penulis lagu, Pharrell memang dieknal jarang terbuka masalah pribadinya. Tapi, penampilannya memang tidak bisa dipandang sebelah mata, bahkan dia pernah dinobatkan sebagai The Best Dressed Man in the World oleh Esquire tahun 2005 lalu.

Tidak heran jika Rumah mode Louis Vuitton memilihnya untuk menjabat sebagai direktur kreatif busana pria, mengisi posisi yang selama ini kosong sejak kepergian mendiang Virgil Abloh.

"Louis Vuitton dengan senang hati menyambut Pharrell Williams sebagai Men's Creative Director yang baru", kata Louis Vuitton dalam utas tweet-nya, seperti dilansir dari Antara..

Mengutip Reuters, waktu setempat, koleksi busana perdana dari Williams untuk Louis Vuitton akan diperkenalkan pada Juni mendatang, bertepatan dengan Men's Fashion Week di Paris.

Dunia fesyen bukan sesuatu yang baru bagi penyanyi itu. Williams sendiri turut andil dalam kebangkitan streetwear, ikut mendirikan label Billionaire Boys Club bersama desainer Jepang Nigo pada 2003, dan meluncurkan kolaborasi dengan Adidas serta Moncler dan Chanel.

Selain itu, pada 2004, Williams juga pernah berkolaborasi dengan desainer Louis Vuitton Marc Jacobs untuk merancang kacamata. Penunjukan Williams sebagai direktur kreatif busana pria yang baru menandai langkah pertama yang diambil oleh CEO baru Louis Vuitton, Pietro Beccari. Sekadar informasi, Pharrell memang sudah lama berkecimpung di dunia fashion. Bahkan, dia merancang sepatu kets senilai 1.000 euro bekerja sama dengan Chanel dan Adidas. Pada November 2020, Williams meluncurkan Humanrace, sebuah merek perawatan kulit, dan pada Desember 2021, dia meluncurkan lini musim dingin "Premium basics" bersama dengan Adidas Originals.